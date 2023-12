Zrealizuj postanowienia noworoczne z Notino

Nowy Rok – nowa ja! Treningowe postanowienia z Notino

Kiedy przepyszne, świąteczne pierogi i pierniki zniknęły już w brzuszku, przychodzi czas na planowanie noworocznych postanowień. Dla wielu z nas oznacza to pracę nad kondycją fizyczną. Notino przygotowało coś, co pomoże Ci w dotrzymaniu swoich obietnic – dzięki nowej kolekcji Notino Sport Collection z łatwością skompletujesz wszystkie niezbędne akcesoria treningowe. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na siłownię, czy wolisz ćwiczyć w domu, z Notino Twój trening zawsze będzie efektywny i stylowy! W skład naszego „fit starter-packu” wchodzą: szklana butelka, szybkoschnący ręcznik, etui na telefon i praktyczna torba sportowa w pięknym, fioletowym kolorze. Od razu wypatrzysz ją w tłumie! Jeśli od wizyt na siłowni preferujesz ćwiczenia w domu, na pewno przyda Ci się dodatkowy sprzęt. Polecamy kostkę do jogi i gumy oporowe Home Jungle, które pomogą zintensyfikować Twoje wysiłki we wzmacnianiu konkretnych partii mięśniowych, takich jak uda czy pośladki. Natomiast wałek do masażu Fitness Foam Roller od Power System świetnie sprawdzi się po ćwiczeniach, aby rozluźnić spięte izmęczone mięśnie.

Przy przygotowywaniu się do aktywności fizycznej, nie zapomnij również o dodatkowej suplementacji. Aswaganda od GymBeam pomoże Ci utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne oraz będzie znakomitym partnerem Twoich treningów. Dla jeszcze lepszych efektów wybierz białko, nasz faworyt to te pistacjowo-marcepanowe Delicious Vegan Protein od Nutrend. Do torby na siłownią dorzuć też batonik proteinowy Protein Bar od BioTechUS, który idealnie sprawdzi się na szybkie zaspokojenie głodu po aktywności fizycznej.

W ostatnich miesięcy jest That Girl. To określenie opisujące pracowitą, piękną i pewną siebie osobę, która stawia swoje zdrowie psychiczne i fizyczne na pierwszym miejscu, jednocześnie trzymając w ręku kubek matchy latte. Brzmi jak niedościgniony ideał? Bo tak właśnie jest! Niektórymi radami Tej dziewczyny warto się jednak zainspirować. Obowiązkowym krokiem w jej codziennej pielęgnacji jest ochrona przeciwsłoneczna – tak, nawet zimą! W tej roli świetnie sprawdzi się krem mineralny z kwasem hialuronowym, ceramidami i niacynamidem od koreańskiej firmy Isntree.

Aby uzyskać piękną, odżywioną skórę, która promienieje zdrowiem, zacznij od pianki oczyszczającej Pyunkang Yul, a następnie użyj balsamu Estée Lauder Nutritious Radiant Essence. Okolice wokół oczu rozjaśnij za pomocą Ceramidin™ Eye Cream od Dr. Jart+, a nawilżenie zapewni Waso Shikulime Skin Barrier Renewing Moisturizing Cream od Shiseido.

Sezon na czapki = dramat dla włosów

Niskie temperatury i częste chodzenie w nakryciach głowy nie sprzyja naszym kosmykom. Szybkie przetłuszczanie się, suche końce i tendencja do wypadania to historia, która lubi powtarzać się każdej zimy. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji możesz jednak pomóc swoim włosom podczas tych mroźnych miesięcy. Wszystko zaczyna się pod prysznicem. Wypróbuj duet szampon i odżywka Essentials Volumizing do suchych włosów od Kerasilk, który właśnie pojawił się na stronie Notino. Wmasuj we włosy ochronny olejek Integrity od Milk Shake. Dodatkowo wypróbuj serum zwiększające gęstość Multi-Peptide Serum od The Ordinary, a końcówki włosów pokryj odżywką bez spłukiwania Leave-in od firmy Sachajuan.

Makijaż w mgnieniu oka – trendy w make-up na 2024

Czy tak jak my, nie możesz doczekać się trendów na 2024 rok? Stwórzmy razem look inspirowany wybiegami mody! Piękna, promienna skóra zawsze jest w modzie. Nie jesteś posiadaczką porcelanowej cery bez niedoskonałości? Nie musisz już ukrywać porów, wyprysków czy zmarszczek, najważniejsza jest zdrowa i nawodniona cera. Zamiast mocno kryjącego makijażu, wybierz krem tonujący z witaminami Vitamin Enriched Skin Tint od Bobbi Brown, rozjaśnij skórę pod oczami z nowym korektorem Teint Idole Ultra Wear Care & Glow od Lancome, i dodaj blasku swoim policzkom dzięki płynnemu rozświetlaczowi Wonder Glow od marki Paese. Natomiast w pielęgnacji ust pomoże Ci nawilżający olejek Lip Comfort Oil od Clarins, w odcieniu Honey.

Wzrok skup na... oczach. Hit sezonu to graficzny liner, w tym przypadku im więcej, tym lepiej. Przy pomocy eyelinera w pisaku ArchLiner Ink od Shiseido możesz stworzyć ostrą jak brzytwa kocią kreskę, albo zadziorną i wyrazistą. Jeżeli wolisz coś bardziej kolorowego, sięgnij po wiralowy liner w płynie Epic Wear Liquid Liner od firmy NYX w niebieskim, czerwonym lub fioletowym kolorze. Rzęsy podkreśl nowym tuszem High Impact High-Fi™ Mascara od Clinique.

