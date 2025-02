Zrób supeł na szaliku i obwiąż wokół szyi, a zimą będziesz wyglądać jak z magazynu modowego. W 10 sekund nauczysz się gustownego wiązania. Wiązanie szalika

Wrzuć kilka listków do szafy z ubraniami, a będzie w niej pachnieć jak na łące. Zapachy natury i świeżości przy każdym otwarciu. Naturalny zapach do szafy

Zrób supeł na szaliku i obwiąż wokół szyi, a zimą będziesz wyglądać jak z magazynu modowego

Szalik jest nieodłącznym elementem zimowej stylizacji wielu kobiet. Z racji niskich temperatur i deszczowych dni chyba żadna kobieta nie wyobraża sobie stylizacji outdoorowej bez osłoniętej szyi. Wiele kobiet zachodzi w głowę, jak zawiązać szalik damski, aby wyglądać modnie i elegancko? Otóż szalik spełnia nie tylko funkcję ochronną przed zimnem. Od dawna już jest uważany za element garderoby, który doskonale dopełnia stylizację, a nawet może pełnić jej czołową funkcję. To właśnie za sprawą szalika może sprytnie odmienić swój look i sprawić, że zwykła stylizacja zimą 2025 będzie prezentować się niezwykle gustownie. Jak szybko zawiązać szalik zimą 2025, aby wyglądał po prostu ładnie i estetycznie? Świetny sposób znalazłam na profilu @ostylu na Instagramie. Stylistka Paulina Borkowska zaprezentowała znakomity i szybko sposób na wiązanie szalika. Jak to zrobić? Wykonaj luźny supeł na szaliku i obwiąż wokół szyi, a zimą będziesz wyglądać jak z magazynu modowego.

Gustowny sposób na wiązanie szalika zimą 2025

Wiązanie szalika na zimę 2025, które zaprezentowała na swoim profilu ekspertka od mody z pewnością przypadnie do gustu każdej kobiecie. Jest proste, a efekt znakomity. Najpierw zrób luźniejszy supeł na środku szalika, następnie załóż szalik tak, aby supeł znalazł się na przodzie. Końce szalika obwiąż wokół szyi i następnie przewlecz przez wnętrze utworzonego wiązania.

"Świetny sposób"

"Super pomysł"

"Świetne rozwiązanie wiązania szalika, wypróbuję"

- zachwycają się internautki w komentarzach pod filmikiem z instrukcją wiązania szalika.

Autor: