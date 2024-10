Amsterdamski zabytek na pokładach samolotów. Najstrasza linia lotnicza świętuje 105. urodziny

„Dom nad Trzema Kanałami” (Het huis aan de drie grachten) to siedemnastowieczny budynek, w stylu holenderskiego renesansu, który ma status pomnika narodowego. Kamienica, która znajduje się w Amsterdamie, malowniczo wkomponowana między trzy nieopodal przepływające kanały: Grimburgwal, Oudezijds Voorburgwal i Oudezijds Achterburgwal, za sprawą nietypowej lokalizacji wyróżnia się też nietypową bryłą — jej ściany mają różne kąty – proste, ale i ukośne. Budynek z 1610 roku, który przez wiele lat mieścił księgarnię i wydawnictwo, w 1909 roku przeszedł generalny remont. Dzięki zaangażowaniu architekta Jana de Meyera, który postanowił przywrócić kamienicy oryginalny XVII-wieczny wygląd, „Dom nad Trzema Kanałami” stał się prawdziwym arcydziełem architektury Amsterdamu.

- Odsłonięcie nowej miniatury w dniu urodzin KLM jest zawsze wyjątkowym momentem. Tegoroczny jubileusz obchodzimy w trudnym czasie dla naszej firmy. W naszej 105-letniej historii często napotykaliśmy przeciwności losu, które KLM niezmiennie pokonywał dzięki swojej kreatywności i wytrwałości. Naszym celem jest pozostać zdrową, odporną na trudności i zaradną organizacją, która odważnie patrzy w przyszłość. Ostatnio ogłosiliśmy plan restrukturyzacji, którego zadaniem jest obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności i w rezultacie poprawa naszych wyników finansowych. Dzięki pakietowi zmian kładziemy podwaliny pod silny KLM, który będzie nadal łączyć Holandię z resztą świata przez następne 105 lat. – powiedziała Marjan Rintel – Prezes i Dyrektor Generalna KLM.

Oryginalna pamiątka z pokładu

Miniaturowe, niebieskie „domki” z ceramiki z Delft, zwane — Delft Blue Houses — to prawdopodobnie jeden z najciekawszych gadżetów lotniczych z długą tradycją. W latach pięćdziesiątych XX w. linie KLM wpadły na pomysł, aby na zakończenie lotu wręczać swoim pasażerom pamiątkę, która nie tylko będzie miłym wspomnieniem podróży, ale też podkreśleniem holenderskiej tożsamości firmy i barwną opowieścią o historii Holandii. Co roku, w dniu swoich urodzin 7 października KLM włącza do kolekcji nową miniaturkę, a zbiór liczy 105 modeli, dokładnie tyle, ile lat ma linia. Charakterystyczne biało-niebieskie domki wykonane metodą fajansu ze słynącego z ceramiki miasta Delft, w środku kryją tradycyjny holenderski trunek — Bols Jenever. Są to repliki zabytkowych, autentycznych kamienic, z których każda ma ciekawą historię. Ich pierwowzory można nadal oglądać „na żywo” w Amsterdamie, w innych miastach Holandii, a nawet na jej terytoriach zależnych — Arubie i Curacao. KLM wręcza słynne domki na pamiątkę swoim pasażerom podróżującym w klasie biznes na trasach międzykontynentalnych.

