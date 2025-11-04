Eksperci a&o Hostels polecają najpiękniesze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Tu warto się zatrzymać

Europejskie miasta zamieniają się zimą w bajkowe scenerie, oferując magiczne jarmarki świąteczne i lokalne smakołyki.

Artykuł przedstawia trzy przystępne cenowo kierunki – Drezno, Budapeszt i Norymbergę – idealne na świąteczny wyjazd w 2025 roku.

Sprawdź, które jarmarki oferują najwięcej atrakcji, tradycyjnych przysmaków i gdzie znaleźć budżetowe noclegi, aby w pełni poczuć magię świąt.

Drezno – najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech

Drezdeński jarmark bożonarodzeniowy sięga tradycją aż do 1434 roku i jest najstarszym w Niemczech. Striezelmarkt oferuje 240 stoisk oraz wyjątkowe atrakcje, takie jak największa na świecie piramida schodkowa. Zlokalizowany w samym sercu miasta, na placu Altmarkt, słynie z tradycyjnego Stollen (ciasta z bakaliami) oraz aromatycznego grzanego wina. Niespełna kilka minut dalej, w dawnym pałacu królewskim, mieści się Średniowieczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Stallhof – jedno z nielicznych zachowanych miejsc do średniowiecznych turniejów rycerskich. Tutaj odwiedzający mogą poczuć klimat dawnych czasów, spotykając rycerzy, rzemieślników i sprzedawców na klimatycznych stoiskach.

Gdzie się zatrzymać?

a&o Hotel Dresden Hauptbahnhof, położony blisko centrum miasta, oferuje budżetowe noclegi oraz taras na dachu z panoramicznym widokiem na zabytkową starówkę. To doskonała baza wypadowa zarówno na jarmarki, jak i inne atrakcje miasta, takie jak Frauenkirche czy Zwinger. Ceny prywatnych pokoi dwuosobowych zaczynają się od ok. 130 PLN za osobę.

Budapeszt – lodowisko i jarmarki w sercu miasta

Budapesztańskie jarmarki to prawdziwy must-see okresu świątecznego. Od połowy listopada do początku stycznia miasto zamienia się w zimową krainę czarów. Jarmark na placu Vörösmarty, w samym centrum, słynie z węgierskich specjałów takich jak Kürtőskalács (ciasto kominowe) czy Kolbász (grillowane kiełbaski). Nieopodal, przy Bazylice św. Stefana, odbywa się drugi, niezwykle popularny jarmark, z iluminowaną fasadą, lodowiskiem i bogatą ofertą kulinarną.

Gdzie się zatrzymać?

a&o Budapest City, położony w tętniącej życiem dzielnicy Erzsébetváros, zapewnia budżetowe noclegi z łatwym dostępem do jarmarków i najważniejszych atrakcji, w tym Bazyliki św. Stefana. Obiekt jest świetnie skomunikowany z resztą miasta. Ceny prywatnych pokoi dwuosobowych zaczynają się od ok. 100 PLN za osobę.

Norymberga – klasyka świątecznych jarmarków

Norymberski jarmark Christkindlesmarkt to jeden z najbardziej tradycyjnych i najstarszych w Niemczech. Odbywa się w samym sercu miasta, na placu Hauptmarkt, a jego znakiem rozpoznawczym są regionalne przysmaki: Nürnberger Bratwurst, figurki z suszonych śliwek (Zwetschgenmännle) oraz pierniki Lebkuchen. Tuż obok działa Jarmark Dziecięcy, który gwarantuje dzień pełen zabawy i rodzinnej atmosfery. Znajdują się tam stoiska z rękodziełem, programy rozrywkowe dla najmłodszych (także w języku angielskim), karuzele, kolejka parowa i mini diabelski młyn.

Gdzie się zatrzymać?

a&o Nürnberg Hauptbahnhof, zlokalizowany blisko centrum, oferuje niedrogie noclegi z łatwym dostępem zarówno do jarmarków, jak i takich atrakcji jak Zamek w Norymberdze czy Niemieckie Muzeum Narodowe. Na gości czeka także w pełni zaopatrzony bar i strefa lounge – idealne miejsce na odpoczynek po dniu pełnym wrażeń. Ceny prywatnych pokoi dwuosobowych zaczynają się od 130 PLN za osobę.

Düsseldorf — sztuka, moda i Boże Narodzenie nad Renem

Düsseldorf łączy w sobie styl, kreatywność i świąteczną tradycję. Zimą miasto rozświetlają jarmarki na Starym Mieście, świąteczne dekoracje na placu Ratuszowym, a nadrzeczna promenada wzdłuż Renu zaprasza do odkrywania urokliwych zakątków.

Gdzie się zatrzymać?

Z a&o Düsseldorf Hauptbahnhof goście mogą z łatwością dotrzeć do muzeów, galerii i butików projektantów, a także cieszyć się różnorodną sceną kulinarną miasta — od lokalnych specjałów, takich jak Rheinischer Sauerbraten (tradycyjna marynowana wołowina), po przytulne kawiarnie i międzynarodowe restauracje.

Graz- Świąteczny duch w ukrytej perle Austrii

Graz to miasto, które łączy historię, kulturę i przyjazną atmosferę. Jego stare miasto, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ożywa w grudniu dzięki jarmarkom bożonarodzeniowym, lodowym rzeźbom i lodowisku tuż przed Ratuszem. Jedną z głównych atrakcji sezonu jest Eiskrippe, imponująca rzeźba lodowa o wymiarach 7 na 5 metrów przedstawiająca szopkę bożonarodzeniową, która stała się świątecznym symbolem Grazu. Podczas wędrówki oświetlonymi ulicami miasta nie ma nic lepszego niż pieczone kasztany — najpopularniejsza zimowa przekąska — w towarzystwie Glühwein (korzennego grzanego wina) zimą lub Sturma, słodkiego, na wpół sfermentowanego wina popularnego jesienią.

Gdzie się zatrzymać?

a&o Graz Hauptbahnhof, położone zaledwie kilka minut od centrum miasta, pozwala na łatwe zwiedzanie miasta pieszo, odkrywanie jego oferty kulturalnej oraz cieszenie się kawiarniami i restauracjami.