Ferie i Wielkanoc na nartach. Dolina Stubai z atrakcjami dla rodzin z dziećmi na 2023

Narty w Dolinie Stubai. Mnóstwo rozmaitych aktywności zimowych dla młodszych i starszych

Dolina Stubai i rodzina? To idealne połączenie zarówno latem, jak i zimą. Wszystkie cztery ośrodki narciarskie stanowią raj sportów zimowych dla młodszych i starszych, a z Innsbrucka można do nich dotrzeć autem w zaledwie 20 minut. Dzięki temu jazda na nartach i na sankach czy tradycyjne austriackie słodkości – takie jak „Kaiserschmarren” – w dolinie Stubai smakują jeszcze lepiej.

Szkółka narciarska i atrakcje dla dzieci. BIG Family na lodowcu Stubai

Dzieci i nastolatki mogą ćwiczyć pierwsze skręty, doskonalić posiadane umiejętności i poznawać nowych przyjaciół przy stacji wyciągu Gamsgarten. Obóz BIG Family Ski Camp, czynny do kwietnia 2023 roku, to idealne miejsce, gdzie dzieci w wieku od 4 do 15 lat mogą poznać tajniki jazdy na nartach i desce na wydzielonym, płaskim terenie. Trzylatki i nieco starsze dzieci mogą wesoło spędzać czas w przedszkolu BIG Family Kindergarten, bawiąc się, tańcząc, śpiewając i uczestnicząc w zajęciach plastycznych, a w restauracji BIG Family Kinderrestaurant znajduje się specjalne miejsce do zabaw dla dzieci. Po opanowaniu podstaw nadchodzi czas, żeby skorzystać z niezliczonych możliwości oferowanych przez lodowiec Stubai. Zaawansowani sportowcy mogą wybrać BIG Family Boardercross, gdzie czekają na nich ostre zakręty i zjazdy po nierównym terenie, BIG Family Fun Slope z trasą pełną skoczni i hopek, gdzie można przybić piątkę Zottelowi – górskiej maskotce, a także BIG Family Slalom, żeby podszlifować skręty. Wyżej, na ośnieżonych stokach Eisjoch, przyszłe gwiazdy freestyle’u mogą poszaleć na niewielkich przeszkodach i poskakać na kickerach w Winter Snowparku. BIG Family Pistenbully Riding we wtorki zaprasza dzieci na przejażdżkę ratrakiem, dzięki której można zobaczyć „od środka”, jak wygląda praca na tej maszynie.

Dolina Stubai. Atrakcje dla najmłodszych narciarzy w ośrodku Schlick 2000

W BIG Ron’s Kinderland, krainie narciarskiej dla dzieci, dzieci trafiają pod skrzydła BIG Rona, instruktorów i opiekunów. Przy stacji pośredniej Froneben znajdziemy wyciąg taśmowy, karuzelę śnieżną oraz trasy slalomowe i treningowe, które pomogą naszym pociechom w początkowej fazie nauki jazdy na nartach albo na desce. Instruktorzy narciarscy są bardzo cierpliwi i pomocni. Dbają o to, by dzieci świetnie się bawiły i potrafiły cieszyć się ze swoich osiągnięć. A gdy młodzi sportowcy już się podszkolą, zdobędą odpowiednie umiejętności i poczują się pewnie, mogą się udać na tor treningowy Schanzlin lub do Free Nature Parku, czyli naturalnego halfpipe’a z rynnami i niewielkimi wałami śnieżnymi. W ośrodku narciarskim Schlick 2000 pod koniec dnia można się pobawić i rozgrzać w BIG Ron’s Spiel- und Aufwärmstube. Rodzice mogą tu zostawić w dobrych rękach nawet roczne pociechy i wyruszyć na podbój idealnie przygotowanych stoków.

Dolina Stubai - trasy Elfer i Serles

Stoki Elfer i Serles to kolejna dawka zabawy dla całej rodziny. Niezapomniane chwile można spędzić na terenie treningowym Neustift-Krößbach, w krainie dla dzieci z sową Elfim, a także na długiej, naśnieżonej i oświetlonej trasie saneczkowej na górze Elfer. Kraina narciarska dla dzieci Kinderland King Serli potrafi doskonale zadbać o najmłodszych. Dzięki wyciągowi talerzykowemu i taśmowemu oraz dopingowi rodziców dzieci stawiające pierwsze kroki na nartach szybko stają się pewnymi siebie małymi narciarzami.

Narty w Dolinie Stubai 2023. Specjalne promocje dla rodzin

Oprócz fantastycznych chwil białego szaleństwa, dolina Stubai oferuje mnóstwo zniżek dla rodzin. Dzieci poniżej dziesiątego roku życia (poniżej ósmego roku życia w ośrodku Schlick 2000) mogą jeździć za darmo w towarzystwie rodzica, który wykupił karnet. Na lodowcu można także wypożyczyć bezpłatnie narty dla dzieci poniżej dziesięciu lat, o ile rodzice również wypożyczają narty. Karta rabatowa BIG Family Winter Children to wiele różnych okazji dla dzieci poniżej 15 roku życia, które zatrzymają się u jednego z partnerów Family Stubai Club – między innymi zniżki na naukę jazdy na nartach dla dzieci oraz tańsze wejścia na basen czy lodowisko. Dostępne są również oferty pakietowe, obejmujące zakwaterowanie, karnety narciarskie i opiekę nad dziećmi.

Sezon narciarski w Dolinie Stubai. Kalendarz imprez 2023

Dolina Stubai oferuje wiele różnych atrakcji na stokach i poza nimi. BIG Family Action Days na lodowcu Stubai to dni pełne nowych doświadczeń dla rodziców i dzieci w wieku od 12 lat wzwyż. Od soboty 18 lutego do niedzieli 19 lutego 2023 r. specjaliści od snow parków i puchu pokażą, co trzeba wiedzieć, jeżdżąc na nartach i snowboardzie. Zademonstrują techniki wykorzystywane w tych sportach, ale i omówią kwestie bezpieczeństwa i sprzętu. Dwa dni później BIG Ron, maskotka ośrodka Schlick 2000, zaprasza do karnawałowej zabawy. We wtorek 21 lutego 2023 r. od godziny 15:00 przy karuzeli śnieżnej pod stacją pośrednią Froneben serwowane będą słodkie pączki karnawałowe i napoje.

Wielkanoc na nartach. Szukanie jajek wielkanocnych w ośrodku Schlick 2000

W niedzielę, 9 kwietnia Zajączek Wielkanocny i obsługa ośrodka Schlick 2000 poukrywają ogromne jajka wielkanocne i zaproszą młodszych i starszych na poszukiwania. Oprócz małej niespodzianki wielkanocnej w dolinie, każdy, kto znajdzie odpowiednią liczbę jajek, ma szansę wygrać pięć rodzinnych karnetów narciarskich. A zatem zapraszamy do dolnej stacji po bilety umożliwiające wzięcie udziału w zabawie.

Dolina Stubai. Jak dojechać?

Dzięki bliskości Innsbrucka, stolicy Tyrolu, z łatwością dojedziemy do doliny Stubai. Na przykład austriackie koleje państwowe (ÖBB) oferują usługę „Nightjet to the snow”. Przyjeżdżając na główny dworzec kolejowy w Innsbrucku, można skorzystać z transferu hotelowego, który zabierze nas bezpośrednio do miejsca zakwaterowania. Możliwy jest także dojazd autobusem lub tramwajem. Co więcej, z ważnym karnetem narciarskim transport publiczny w dolinie jest darmowy.

