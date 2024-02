Karnawał nie tylko w Wenecji. Co to są ostatki, podkoziołek i śledzik? Polskie zwyczaje na koniec karnawału

Choć Grecja i Turcja kojarzą nam się raczej z beztroskim plażowaniem, to mogą być to także kierunki na zimową wyprawę na narty. Dla tych, którzy szukają mniej oczywistych miejsc, tras i stoków eksperci Kiwi.com przygotowali trzy propozycje.

Gdzie na narty? 3 nieoczywiste kierunki na zimowy urlop

Grecja to jeden z najpopularniejszych kierunków na letni urlop. Mało kto by pomyślał, że można się tam udać również zimą i skorzystać z ośnieżonych stoków. Górzysty krajobraz Grecji jak najbardziej temu sprzyja! Miasto Arachova i okoliczne góry Parnassos oferują wspaniałe warunki dla narciarzy. Śniegu jest pod dostatkiem od grudnia do maja. Dodatkowo okolica to prawdziwa gratka dla fanów starożytności. W pobliskich Delfach zwiedzać można słynną Świątynię Apolla z IV wieku p.n.e., a także Muzeum Archeologiczne pełne skarbów starożytnej kultury. Kolejny kierunek kojarzący się z letnim wypoczynkiem w nadmorskich kurortach — Turcja — również skrywa górskie krajobrazy w części Anatolii. Palandöken w Erzerum na wysokości ok. 2000 m n.p.m to światowej klasy ośrodek narciarski, który gościł międzynarodowe imprezy sportowe. Sezon zaczyna się w listopadzie i może trwać nawet do kwietnia. Jest tam nawet lotnisko! Popularnym ośrodkiem sportów zimowych jest też Uludag, 2543 m n.p.m, jedynie 150 km od Istambułu. Śnieg utrzymuje się tam prawie 200 dni w roku i potrafi zasypać pokrywą do 4 metrów. A Park Narodowy Uludag to rejon, który zachwyci fanów wypoczynku na łonie natury. Można się tam wybrać także na biegówki. Ostatnią propozycją na nietypowy zimowy urlop jest Japonia. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że wyarzone miejsce dla narciarzy – pada tam dużo śniegu, sezon trwa podobnie jak w europejskich ośrodkach. Na wyspie Hokkaido czeka na narciarzy najwięcej obiektów i najlepsze warunki śniegowe. Intensywne opady suchego śniegu znad Syberii, temperatura kilka stopni poniżej zera — to przepis na „powder”, który szczególnie cieszy wielbicieli freeride’u, ale i na trasach daje dużo dobrej jazdy. Kraj Kwitnącej Wiśni kusi szeregiem dodatkowych atrakcji jak możliwość zjazdu na nartach do wnętrza wulkanu Yotei, w Parku Narodowym Shikotsu-Tōya, w południowo-zachodniej części wyspy Hokkaido.

Bezpieczeństwo na stoku. Tego nigdy nie rób na nartach

Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem? Na bezpieczeństwo, na którym nie warto oszczędzać. Pijesz wino na stoku? Zjeżdżasz bez kasku na głowie? To może Cię słono kosztować. W sezonie zimowym do najczęstszych wypadków, według danych AXA Partners CEE (dane z 2023 roku), należą złamania rąk/nadgarstków oraz naciągnięte i zerwane więzadła. W sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy medycznej i wsparcia ubezpieczyciela kluczowy może się okazać fakt, czy przed wypadkiem był spożywany alkohol. Ta lampka wina do lunchu czy grzane wino w tawernie mogą Cię słono kosztować. Tym bardziej że koszt leczenia w najpopularniejszych wśród Polaków krajach, jest wysoki, zwłaszcza gdy nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Przykładowe koszt leczenia w Austrii, Niemczech, Francji i we Włoszech:

1000 – 5000 euro (około 4 325 zł – 21 630 z zł) transport helikopterem

12 500 euro (około 54 tys. zł) - 2 tygodnie hospitalizacji (operacja, rehabilitacja, leki, prześwietlenia itp.)

3 000 – 5000 euro (około 12 975 zł- 21 630 z zł) - transport naziemny karetką do domu (na terenie Europy)

- „Jestem młody i zdrowy, więc nie potrzebuję ubezpieczenia podróżnego” – to jeden z najpopularniejszych mitów. Choć bycie młodym i zdrowym jest z pewnością zaletą, to wypadki i choroby mogą przydarzyć się każdemu. Ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę finansową w przypadku nieoczekiwanych sytuacji medycznych, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.” – mówi Eliška Řezníček Dočkalová. Wiceprezes ds. obsługi klienta w Kiwi.com i dodaje: W Kiwi.com mamy świadomość, że w budżetowych podróżach liczy się każdy grosz. Jako podróżnik budżetowy można ulec pokusie pójścia na skróty i pominięcia wydatków, które wydają się niepotrzebne. Jednak jednym z wydatków, na którym nigdy nie należy oszczędzać, jest ubezpieczenie podróżne. To nie jest koszt, a mądra inwestycja, która uchroni przed niespodziewanymi wydatkami i zapewni spokój ducha i podróżowania.

