Triverna.pl uruchomiła TRI AWARDS, pierwszy ranking najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce.

Internauci mogą głosować na 21 nominowanych stoków, od popularnych po mniej znane.

Oddając swój głos można wygrać atrakcyjne nagrody.

Gdzie na narty w Polsce? Wystartował pierwszy ranking TRI AWARDS

Triverna.pl to polski portal rezerwacyjny, który od lat pomaga w planowaniu wyjazdów. Teraz platforma idzie o krok dalej i po raz pierwszy w historii postanowiła stworzyć autorski ranking TRI AWARDS, który pomoże Polakom odkryć najlepsze ośrodki narciarskie w kraju.

– Pomysł na stworzenie plebiscytu narodził się naturalnie. Od początku naszej działalności chcemy inspirować Polaków do podróży, odkrywania naszego kraju oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wiemy, że wybór miejsca wyjazdu na weekend czy dłuższy wypoczynek czasami naprawdę potrafi być niemałym wyzwaniem, dlatego chcieliśmy dać Polakom niemal gotowy przepis na udany urlop – mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl. Jak dodaje: Nie chcieliśmy jednak o tym wyborze decydować sami. Na podstawie naszych doświadczeń wyselekcjonowaliśmy ośrodki, które są zdecydowanie warte uwagi, jednak ostateczną decyzję pozostawiamy internautom, zapraszając ich do wspólnego głosowania.

Nominowani do TRI AWARDS 2025

W pierwszej edycji TRI AWARDS nominowano zarówno te popularne, jak i mniej znane ośrodki, które zachwycają początkujących narciarzy, a także doświadczonych miłośników górskich tras.

Wśród nominowanych stoków znalazły się:

PKL Kasprowy Wierch – Zakopane

Kotelnica Białczańska – Białka Tatrzańska

Jurgów Ski – Jurgów

PKL Palenica – Szczawnica

Polana Szymoszkowa – Zakopane

Szczyrk Mountain Resort – Szczyrk

Kompleks Pilsko Jontek – Korbielów

Beskid Sport Arena – Szczyrk

Skolnity Ski & Bike Park – Wisła

Czarna Góra Resort – Sienna k. Stronia Śląskiego

Zieleniec Sport Arena – Zieleniec

Szrenica Ski Arena – Szklarska Poręba

Jaworzyna Krynicka – Krynica-Zdrój

SKI&SUN Świeradów Zdrój – Świeradów Zdrój

Stacja Narciarska Tylicz.ski – Tylicz

Karpacz Ski Arena – Karpacz

Stacja Narciarska Wierchomla – Wierchomla Mała

Stacja Narciarska Rybno – Rybno

Szymbark Kotlinka – Szymbar

Kasina Ski – Kasina Wielka

Kurza Góra Ski & Bike Park – Kurzętnik

Jak głosować i zdobyć wyjazd na narty?

Poza głosowaniem organizatorzy przygotowali konkurs. Internauci, którzy wskażą swoje typy, mogą powalczyć o nagrody. Żeby dać sobie szansę na ich zdobycie, trzeba oddać głos jeden ośrodków narciarskich wybranych z listy dostępnej na https://triverna.pl/triawards. Trzeba także kreatywnie uzasadnić swój wybór. Na zwycięzców czekają m.in. vouchery na pobyt w obiektach hotelowych z oferty Triverna, skipassy do wybranych ośrodków narciarskich oraz brandowane zestawy zimowych ubrań. Głosowanie w rankingu TRI AWARDS: Najlepsze ośrodki narciarskie w Polsce potrwa do 23 listopada (niedziela) do godziny 23:59. Zwycięzców poznamy 26 listopada.