Dokąd pojechać na zagraniczny urlop w listopadzie? Możliwości jest wiele i zazwyczaj ogranicza nas jedynie budżet. Jednak jak wynika z badań przeprowadzanych przez Kiwi.com, Polacy w większości wybierają Europę. Miejsca, w których jesień jest słoneczna i ciepła. Listopad to ostatnia szansa, aby w tym roku wyjechać na dłuższy weekend, wykorzystując kilka dni tuż przed świętem 1 listopada lub kilka dni po daje w sumie pięć dni urlopu. Z danych firmy travel-tech, Kiwi.com wynika, że więcej użytkowników z Polski wybrało tę drugą opcję. Wiele osób planuje urlop w listopadzie. Większość wyjedzie w tygodniu rozpoczynającym się 6 listopada. Bilety zarezerwowano w sumie do 256 różnych miast. Eksperci sprawdzili, które kraje cieszą się największą popularnością i gdzie pojedziemy spędzić kilka wolnych dni.

Kiedy i gdzie na urlop w listopadzie? Najpopularniejsze kierunki na długi weekend listopadowy i nie tylko

Kiwi.com wskazuje, że w listopadzie najczęściej wybieranym dniem na podróż jest 01.11, 03.11, 02.11, 04.11 oraz 10.11. Z kolei najpopularniejszym tygodniem jest ten, zaczynający się w poniedziałek, 06.11. Choć wybierając na podróż początek miesiąca mamy więcej dni wolnego, to nie brakuje chętnych, by urlop zaplanować w drugim tygodniu listopada. Tym bardziej że wypadające w sobotę święto, 11 listopada, pozwala polskim pracownikom odebranie jednego dnia wolnego w dowolnym czasie. Kiwi.com zwraca uwagę, że ci, którzy datę wylotu zaplanowali między 27-30 października za punkt startowy wybrali Warszawę (z wyjątkiem Tel Avivu — z Krakowa) i zarezerwowali lot do ponad 172 miast. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy dokonywano rezerwacji, w Izraelu było jeszcze bezpiecznie. W sobotę rano, 7 października 2023 rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Tel Aviv ogłosił wojnę. Loty z Polski (i nie tylko) do tego kraju zostały odwołane. Turyści zostali ewakuowani. Bez tej wiedzy na liście top 5 najchętniej wybieranych kierunków na listopadowy urlop Polaków znalazły się: Paryż, Rzym, Barcelona,Tel Aviv i Alicante. Wśród top 5 najpopularniejszych krajów znalazły się: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Norwegia. W tej grupie osób najczęściej wybieranym dniem na początek podróży był piątek, 27.10. Z analizy Kiwi.com wynika, że 38 proc. podróżujących na miejscu pozostanie od 4 do 6 dni. Z kolei, osoby, które dzień wylotu zaplanowały między 01.11, a 04.11 najczęściej wybierały 01.11 i również Warszawę za punkt startowy. Wśród top 5 najczęściej wybieranych miast znalazły się: Lizbona, Barcelona, Rzym, Mediolan i Oslo.

Sonda Które z miast wydaje Ci się najatrakcyjniejsze na długi weekend w listopadzie? Paryż Rzym Barcelona Alicante Lizbona Mediolan Oslo