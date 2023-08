Gdzie w góry jesienią? Kalendarz atrakcji w Dolinie Stubai. Niektórzy przyjeżdżają tu dla lokalnych smakołyków

Lato i jesień 2023 w Dolinie Stubai. Magiczny klimat także nocą

Aby obcować z naturą i przeżyć wspaniałą przygodę, warto skorzystać z kolejek Elferbahnen w Neustift: w każdy poniedziałek aż do 21 sierpnia goście będą mogli podziwiać fascynujące górskie widoki, w tym zapierający dech w piersiach zachód słońca, podczas wieczornych wycieczek dzięki nieprzerwanemu kursowaniu kolejki aż do godziny 21:30. Muzyka, folklor i regionalne specjały. W niedzielę 13 sierpnia muzycy z całego regionu alpejskiego i miłośnicy lokalnych brzmień spotkają się podczas 25. edycji festiwalu muzyki ludowej „Stubaier Almklang” w dolinie Pinnis nieopodal miejscowości Neustift. Zaledwie dwa tygodnie później, w niedzielę 27 sierpnia, odbędzie się z kolei „Kirchtag on the Froneben Alm” w ośrodku Schlick 2000. Po nabożeństwie można będzie posłuchać muzyki na żywo i posmakować lokalnych specjałów. W każdy wtorkowy wieczór w lipcu i sierpniu na rynku w Fulpmes organizowany jest tyrolski wieczór folklorystyczny „G'musigt und Getanzt” z występami zespołu Stubai Power. Równie przyjemnych muzycznych wrażeń dostarcza muzyczna karuzela w Neustift. W każdy czwartek aż do połowy września na gości czeka urozmaicony program muzyczny: folk, kapele dęte, muzyka taneczna i rockowa, najnowsze przeboje, lokalne grupy muzyczne i gwiazdy estrady. Dzięki tak ogromnej różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie. Idealnym dopełnieniem wieczoru będzie posiłek w jednej z przytulnych restauracji z tarasem oraz zakupy w urokliwych sklepikach wokół rynku w Neustift.Także w Neustift w każdy piątek do 20 października odbywa się tradycyjny lokalny targ. Sprzedawcy oferują regionalne owoce i warzywa, mięso i produkty mleczne, m.in. boczek i sery, wiejski chleb, a także rękodzieło i lokalne wyroby z drewna.

Tradycyjny alpejski spęd bydła w dolinie Stubai

Kiedy liście na drzewach zmieniają kolor, a górskie krajobrazy mienią się złotymi barwami, przez pięć tygodni dolina Stubai świętuje piękno jesieni. To właśnie wtedy odbywa się tradycyjny jesienny redyk bydła z alpejskich hal, zwany „Almabtriebe”. Spęd rozpocznie się w sobotę 9 września w Fulpmes. Następnie to pasterskie święto przeniesie się do miejscowości Neustift i Telfes (sobota 16 września) i Milders (sobota 23 września). Podczas redyku wspaniale udekorowane zwierzęta spędzane są do doliny, gdzie odbywają się widowiska folklorystyczne i tradycyjne wiejskie targi.

Schlickeralm Trail Run: biegowe wyzwanie w pięknej scenerii przyrody

Dolina Stubai to też raj dla miłośników sportu. W Telfes odbywa się jeden z najbardziej znanych biegów górskich na świecie. Międzynarodowy bieg Schlickeralm Run o wieloletniej tradycji cieszy popularnością wśród uczestników z całego świata. W tym roku odbędzie się już 34. edycja tego wydarzenia. Uczestnicy mogą wybrać dłuższą trasę (11,5 km), która rozpoczyna się w malowniczo położonej wiosce Telfes, lub trasę krótszą (7,2 km), która ma swój początek przy stacji pośredniej kolejki Froneben w ośrodku turystycznym Schlick 2000. Trasa biegu wiedzie przez łąki i lasy, wzdłuż urokliwie położonego górskiego jeziora i dalej przez alpejskie pastwiska aż do mety w Kreuzjoch. Na szczycie na uczestników czeka nagroda w postaci zapierających dech w piersiach widoków na pasmo Alp Sztubajskich.

Zmiana perspektywy w dolinie Stubai

Wyjątkowa impreza Hike & Fly Trophy, która odbędzie się w sobotę 2 września i niedzielę 3 września, łączy dwie dyscypliny sportowe. Uczestnicy wspinają się na szczyt, a następnie zlatują w dół na paralotni. Daje to wyjątkową okazję, aby chłonąć piękno górskiej przyrody z różnych perspektyw. Udział wymaga dobrej sprawności fizycznej, a także doświadczenia w wędrówkach górskich i paralotniarstwie. Dzięki trzem różnym kategoriom – FUN, TOUR i HERO – każdy może wybrać odpowiedni dla siebie poziom trudności. W każdy ostatni piątek miesiąca aż do września miłośnicy jogi w górskim otoczeniu mają wyjątkową okazję, aby połączyć piękno wysokogórskiej scenerii na wysokości 2000 m n.p.m. z sesją jogi i energetyzującym ajurwedyjskim śniadaniem w ośrodku Schlick 2000 podczas porannej górskiej sesji ajurwedy.

Lato i jesień 2023 w Dolinie Stubai. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Plac zabaw na wysokości prawie 3000 metrów? Wybierz się na lodowiec Stubai i przekonaj się na własne oczy. We wspaniałej górskiej scenerii przy stacji kolejki Eisgrat najmłodszych gości wita sześciometrowy mamut. Można się na niego wspinać, zjeżdżać i bawić na placu zabaw. Aby zachwycić się górską panoramą rozciągającą się aż po Dolomity, trzeba koniecznie odwiedzić platformę widokową TOP OF TYROL. W okolicy ośrodka Schlick 2000 można znaleźć idealne trasy na górskie wędrówki dla całej rodziny. Amatorom wyścigów i rywalizacji polecamy szlak drewnianych krążków („Scheibenweg”). Kto okaże się zwycięzcą? Czy drewniany krążek toczący się specjalną rynną na skraju ścieżki czy dzieci zbiegające w dół leśnym szlakiem od jeziora Panoramasee aż do środkowej stacji kolejki Froneben? Tym, którzy wolą się wspinać niż schodzić w dół, polecamy szlak domków na drzewie w okolicy ośrodka Schlick 2000. W leśnej krainie o powierzchni prawie 5000 metrów kwadratowych, którą wybrał na swój dom krasnal Bardin, znajduje się siedem domków, w których można przyjemnie i aktywnie spędzić czas. Warto poznać wszystkie krasnoludkowe atrakcje: od skarbca po kuchnię i sypialnię aż po muzyczną komnatę. Kilka kilometrów dalej, przy stacji kolejki Serlesbahnen, na rodziny czeka nowa ścieżka przyrodniczo-przygodowa Króla Serli. Trasa obejmuje osiem interaktywnych przystanków, gdzie dzieci poznają miejscową przyrodę i świat gór, doskonale się przy tym bawiąc. Dopasowują ślady do różnych gatunków zwierząt, wyczuwają drogę wśród otaczającej przyrody i przechadzają się boso po różnym podłożu. W kasie biletowej na stacji można odebrać specjalny paszport podróżnika, aby zbierać w nim pieczątki na kolejnych przystankach. Komplet pieczątek można wymienić na Skrzynię Odkrywcy Króla Serli, która oczaruje każdego młodego miłośnika przyrody. Kolejną porcję emocji dostarczają kolejki linowe Elferbahnen. Na górze Elfer każdy znajdzie idealny górski szlak dla siebie: krótszy lub dłuższy, płaski lub stromy, czysto turystyczny albo bardziej wyczynowy. Idealną atrakcją rodzinną są tematyczne „ścieżki czasu” („Geh-Zeiten”). Pokonując trasy „Sonnenzeit”, „Blütezeit” i „Steinzeit” („czas słoneczny”, „pora kwitnienia” i „epoka kamienia”), turyści w każdym wieku mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o jednostkach czasu od sekundy do roku, o cyklu życia alpejskiej roślinności oraz strefach geologicznych.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie na długi weekend sierpniowy 2023 w Polsce? 6 pomysłów na atrakcyjną wycieczkę last minute

Sonda Wolisz góry czy morze? Góry Morze