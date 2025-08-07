Już północ, a nam się nie chce jeszcze spać? To przez ten niesamowity Księżyc! Pełnia w sierpniu zbierze żniwo pięknych zdjęć

Sierpniowa pełnia Księżyca 2025, zwana Superpełnią, będzie wyjątkowo jasna i duża, co może wpłynąć na sen.

Zjawisko to, nazwane Pełnią Jesiotrów, osiągnie swój szczyt 9 sierpnia, ale będzie widoczne już dzień wcześniej.

Dawne kultury nadawały pełniom nazwy związane z przyrodą, a sierpniowa ma ich kilka, np. Pełnia Zielonej Kukurydzy.

Chcesz wiedzieć, gdzie i jak najlepiej obserwować to zjawisko oraz co ile dni wypada pełnia Księżyca?

Choć pełnia Księżyca wypada w sobotę, 9 sierpnia o godzinie 9:54, to nasz naturalny satelita będzie doskonale widoczny już w piątek wieczorem. Przed nami wyjątkowo zjawisko, bo tym razem będziemy mieć do czynienia z Superpełnią.

Pełnia Księżyca w sierpniu 2025. Jak się nazywa?

Tegoroczna sierpniowa pełnia, będzie wyjątkowa, dlatego, że nasz satelita znajdzie się bliżej Ziemi. Wtedy Księżyc może wydawać się nawet o 14% większy niż zwykle i świecić jaśniej aż do 30%. To wyjątkowe zjawisko określa się jako Superksiężyc lub Superpełnia. Nasz naturalny satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory. Podobnie jest z Pełnią Księżyca Jesiotrów w sierpniu. Określenie wywodzi się od północnoamerykańskich plemiona rybackich, które nadały sierpniowej pełni nazwę od licznego występowania jesiotrów w tym miesiącu. Była także nazywana Pełnią Zielonej Kukurydzy, ponieważ pojawiał się na niebie, gdy kukurydza na polach była w pełnej fazie wzrostu, ale nie była jeszcze gotowa do zbioru. Znana jest także nazwa Zbożowej Pełni, dlatego, że rozpoczynała coroczne zbiory zbóż. Ostatnia nazwa kojarzona z pełnią Księżyca w sierpniu to Pełnia Czerwona od odcienia, który pojawia się często pod wpływem wieczornej mgły późnego lata. Mniej popularne nazwy pełni Księżyca w sierpniu to: Księżyc Jęczmienia, Księżyc Dysput, Księżyc Dojrzewających Wiśni.

Gdzie i jak najlepiej oglądać Superpełnię Księżyca w sierpniu 2025?

Superpełnia Księżyca w sierpniu 2025, jak pisaliśmy wyżej, wypada 9 dnia miesiąca. Nasz naturalny satelita najbardziej okazały będzie około godziny 9:54. Jednak przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Pełnia Księżyca Jesiotrów będzie widoczna gołym okiem z każdego miejsca w Polsce już wieczorem, 8 sierpnia. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Co ile dni jest pełnia Księżyca?

Pełnia Księżyca występuje na niebie co około 29,5 dnia. Czasami zdarza się, że w ciągu miesiąca dochodzi do dwóch pełni. Taka sytuacja powtarza się średnio raz na 3 lata. Takie zjawisko określa się mianem Niebieskiego Księżyca (Blue Moon). Pełnia Księżyca trwa trzy dni, tak samo, jak nów i obejmuje ona czas na dzień przed i dzień po dacie pełni.

