Kiedy zaczyna się jesień? W tym roku dobrze się przygotuj, to będzie wyjątkowy czas

Dla wielu osób koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego to znak, że zaczyna się jesień. Wizja długich wieczorów z kubkiem herbaty i książką, do tego spacery w słońcu, kolorowe liście na drzewach i zapach zupy dyniowej – wszystko brzmi kusząco dla tych, którzy uwielbiają złotą polską jesień. Jednak przez większość września, mamy jeszcze lato.

Kiedy wypada pierwszy dzień jesieni w 2025 roku? Jesień kalendarzowa i astronomiczna

Data początku jesieni zawsze wypada we wrześniu. Kalendarzowa jesień zaczyna się co roku, tego samego dnia, czyli 23 września i potrwa do 21 grudnia. Natomiast jesień astronomiczna rozpocznie się dzień wcześniej, wszystko zależy od równonocy. Oprócz jesieni astronomicznej i kalendarzowej rozróżniamy też jesień klimatyczną. Zaczyna się wtedy, gdy średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 st. C.

Równonoc jesienna 2025. O której godzinie rozpocznie się jesień?

Równonoc jesienna zaczyna astronomiczną jesień. Za jej początek przyjmuje się moment, w którym Słońce osiąga tzw. punkt Wagi, znany też jako punkt równonocy jesiennej. Słońce góruje wtedy w zenicie nad równikiem. Od tego momentu będzie krócej oświetlało północną półkulę (dzień staje się krótszy od nocy), a dłużej półkulę południową (dzień dłuższy od nocy). Wtedy jest początek astronomicznej jesieni, który w 2025 roku wypada 22 września dokładnie o godzinie 20.20.

Pierwszy dzień jesieni to czas magicznych rytuałów

Dla naszych przodków pierwszy dzień astronomicznej jesieni, w którym dzień i noc trwają tyle samo godzin, był magicznym czasem. Oprawiano wróżby i rytuały, które miały zapewnić pomyślność. Słowianie obchodzili dożynki, Wiccanie do dziś świętują równonoc jesienną jako Sabat Mabon.

Dla Słowian był to magiczny czas równowagi między światłością a ciemnością. W astronomii mówimy o równonocy jesiennej, kiedy promienie Słońca równolegle padają na ziemski równik, a nasza gwiazda przechodzi do znaku Wagi. Od tego momentu półkula północna jest słabiej oświetlana niż południowa i tak pozostaje aż do równonocy wiosennej. Chociaż dłuższe dni czekają nas już po przesileniu zimowym.

Równonoc jesienna. Magiczny symbol nadchodzących zmian

Równonoc jesienna od wieków była kojarzona z magią. Nasi przodkowie wierzyli, że tego dnia spotyka się noc i dzień, dobro i zło, jasność z ciemnością oraz życie i śmierć. To czas, w którym czas pożegnać lato i przywitać zimę. Także dziś, wiele dla wielu osób równonoc jesienna jest symbolem zmian. Magicznym czasem, w którym życie zwalnia, a organizm nabiera sił, by wiosną wzrastać. Podobnie było ze Słowianami, którzy równonoc jesienną wykorzystywali do obrzędów dziękczynnych. Składali ofiary bóstwom urodzaju – Mokoszy, Welesowi czy Świętowitowi.

Równonoc jesienna. Wróżby i obrzędy

Jednym z głównych obrzędów związanych z równonocą jesienną były dożynki. Dla Słowian święto plonów stanowiło okazję do wyrażenia wdzięczności i radości. Pletli wieńce, tańczyli oraz śpiewali na cześć m.in. Mokoszy – bogini płodności i urodzaju, dzięki której zebrali obfite plony. Ważnym punktem uroczystości były wróżby i zwyczaje, z których wiele przetrwało do dziś. W niektórych gospodarstwach wciąż zostawia się ostatnią kępę zboża. Według wierzeń pas nieściętych plonów ma zapewnić ciągłość urodzajów.

Równonoc jesienna. Sabat Mabon

W wielu miejscach na świecie do dziś równonoc jesienna to święto nazywane Sabat Mabon. Jego początki wywodzą się od celtyckiego boga młodości i płodności - Maponosa. Składano mu ofiary z ostatnich zbiorów, a życie i światło celebrowano podczas dziękczynnej uczty, na której nie mogło zabraknąć wina. Ołtarz zdobiono żołędziami, gałązkami dębu, sosnowymi szyszkami, kłosami zbóż, źdźbłami pszenicy, owocami i orzechami. Jednak głównym symbolem świętą jest snop żyta. Druga część święta to czas na złapanie równowagi. Tak jak równoważy się dzień i noc, światło i ciemność, tak Mabon służy zgodzie i harmonii oraz zbieraniu sił przed jesiennym wyciszeniem, oraz zimowym uśpieniem.

Równonoc jesienna. Magiczne rytuały. Jak spędzić pierwszy dzień jesieni?

Równonoc jesienna może być okazją do złapania oddechu, w tym trudnym ostatnio czasie. Bez względu na to, czy wierzymy w magię tego dnia, czy nie, pierwszy dzień jesieni warto spędzić na świeżym powietrzu. Pójść na spacer po lesie lub parku. Przygotować pyszny posiłek z owoców i warzyw, które kojarzą nam się z tą porą roku. Zastanowić się, co możemy dla siebie zrobić. Być może w naszym życiu są rzeczy, które wymagają odpuszczenia? W tym dniu sprawdzą się także rytuały oczyszczania. Biała świeca i kadzidła z białej szałwii, liścia laurowego lub lawendy.

