Nad Polską zbliża się rzadkie i spektakularne zjawisko na niebie – całkowite zaćmienie Księżyca.

Dawniej "Krwawy Księżyc" budził lęk, dziś to okazja do podziwiania niezwykłego widowiska.

Dowiedz się, kiedy dokładnie obserwować to zjawisko i dlaczego wrześniowa pełnia będzie wyjątkowa!

Niegdyś zaćmienie Księżyca kojarzyło się z czymś złowrogim. Zanim potrafiliśmy wytłumaczyć to zjawisko naukowo, wiele osób wierzyło, że to demony i złe duchy zasłaniają księżyc. Nie brakowało też twierdzeń, że zjawisko wpływa na nasze samopoczucie, wywołuje agresję i niepokój. Jednak dziś traktujemy zaćmienie Księżyca jako okazję do oglądania niesamowitego spektaklu na niebie. Tym bardziej że w tym roku, przy dobrej pogodzie będziemy mogli je zobaczyć w całej Polsce.

Zaćmienie Księżyca we wrześniu 2025

To już drugie zaćmienie Księżyca, które możemy obserwować nad Polską w tym roku. 14 marca mogliśmy zobaczyć jedynie fragment, ale w niedzielę 7 września będzie można obejrzeć całkowite zaćmienie nad Polską. To zjawisko astronomiczne, które zachodzi, gdy Ziemia ustawi się w jednej linii między Słońcem a Księżycem, rzucając cień na naszego naturalnego satelitę. W efekcie Księżyc stopniowo traci swoją jasność, a w przypadku zaćmienia całkowitego, może przybrać charakterystyczny, czerwonawy odcień. Ten „krwawy Księżyc" to efekt rozproszenia światła słonecznego w atmosferze Ziemi.

Zaćmienie Księżyca we wrześniu 2025 nad Polską. O której godzinie?

Początek zaćmienia półcieniowego nastąpi o godzinie 17.28. Księżyc wchodzi wtedy półcień Ziemi, co powoduje delikatne, trudne do zauważenia pociemnienie tarczy. Natomiast o 18.27 rozpocznie się zaćmienie częściowe (część Księżyca wchodzi w cień Ziemi, co jest już wyraźnie widoczne jako ciemny fragment na tarczy Księżyca), a zaćmienia całkowitego o 19.31. Maksimum zaćmienia nastąpi o godzinie 20.13. Cały Księżyc znajduje się wtedy w cieniu Ziemi, przybierając czerwonawy kolor. To najbardziej spektakularna faza zaćmienia. Koniec zaćmienia całkowitego o 20.53, koniec zaćmienia częściowego o 21.56. Ostatnia faza, czyli koniec zaćmienia półcieniowego o 22.56. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak, jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Pełnia Księżyca we wrześniu 2025

Zaćmieniu Księżyca towarzyszy także pełnia. Ta wrześniowa będzie wyjątkowo spektakularna nie tylko przez zjawisko zaćmienia, ale także, dlatego, nasz satelita znajdzie się blisko perygeum, czyli punktu orbity najbliższego Ziemi. Wtedy jego tarcza wydaje nam się większa i jaśniejsza niż zwykle. Nazywamy to zjawisko super pełnią. Nazwa wrześniowego Księżyca to Pełnia Żniwiarzy lub Pełnia Kukurydzianego Księżyca – obie nazwy wywodzą się ze starożytności. Dla Egipcjan wrześniowa pełnia wiązała się z zapowiedzią pory deszczowej. Jasny księżyc miał pomagać rolnikom zebrać plony. Określenie wrześniowej pełni kukurydzianą, pochodzi zaś od rdzennych Amerykanów, bo właśnie wtedy odbywały się zbiory.

