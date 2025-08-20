Maybelline NY Music Stories 2025 – sprawdź, kto wystąpi na festiwalu w Warszawie

Nowa pula biletów

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy się zagapili – w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie, organizatorzy przygotowali dodatkowy drop biletów - można je kupić na stronie TUTAJ, a także na miejscu, na Błoniach PGE Narodowego, już podczas trwania festiwalu. Na fanów dobrych dźwięków i świetnych kosmetyków czekają zarówno pojedyncze bilety, jak i karnety na dwa dni. Nie przegap tego muzyczno-beauty wydarzenia lata!

Kto wystąpi? Sprawdź line-up pełen gwiazd!

Tegoroczna edycja to aż dwa dni muzycznych emocji, z line-upem, który gwarantuje niezapomniane chwile pod sceną:

21 sierpnia – Dzień 1:

Wersow – jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce, która z powodzeniem weszła na muzyczną scenę. Jej debiutanckie utwory szybko zdobyły popularność w sieci, a każdy jej występ to połączenie stylu, emocji i energii.

Sara James –finalistka amerykańskiego „America’s Got Talent” i zwyciężczyni „The Voice Kids”. Jej głos porusza, a sceniczną dojrzałością mogłaby zawstydzić niejednego weterana. Sara wnosi na scenę emocje i światowy poziom wokalu.

Sobel – jeden z najbardziej charakterystycznych głosów młodej sceny pop-rapowej. Artysta, który potrafi zaskakiwać brzmieniem. Jego koncerty to intensywna dawka emocji i niepowtarzalnej charyzmy.

Young Igi – ikona nowoczesnego rapu i trapu w Polsce. Jego występy to pewna dawka luzu, stylu i bitów, które długo zostają w głowie.

22 sierpnia – Dzień 2:

Sokół – żywa legenda polskiego hip-hopu, współtwórca WWO. Założyciel kultowej marki Prosto. Jego solowe albumy to majstersztyki rapowego rzemiosła, a teksty – ostre, celne i refleksyjne – trafiły do kanonu gatunku.

Otsochodzi – znany także jako Młody Jan, reprezentant nowej fali rapu, łączy klasyczne podejście do hip-hopu z nowoczesną produkcją i mocnym przekazem.

ReTo – artysta o unikalnym głosie i bezkompromisowym, często postrzeganym jako kontrowersyjnym stylu. Raper, który nie boi się szczerości, a każdy jego album cechuje coraz większa dojrzałość i nieustający progres.

White2115 – jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Z charyzmą na scenie i charakterystycznym flow, White2115 potrafi rozgrzać każdą publikę.

i Autor: Maybelline/ Materiały prasowe