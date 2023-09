i Autor: Shutterstock

Zwyczaje na świecie

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd pochodzi to święto i co kupić na prezent?

Dzień Kobiet różni się o Dnia Dziewczyny i polega na okazaniu wsparcia. Ogólnie mówi się o nim Dzień Dziewczyn lub Dzień Dziewczyny, ale oficjalna nazwa tego święta, to Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Nie wszyscy wiedzą, kiedy wypada i jaka jest jego historia. To dość nowe wydarzenie w kalendarzu, często mylone z Dniem Kobiet obchodzonym w marcu. Warto więc sprawdzić, kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd się wywodzi i co kupić na prezent.

Dzień Kobiet w Polsce obchodzimy 8 marca. Międzynarodowe święto pań zostało oficjalnie ustanowione w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych ku czci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zatem kiedy jest Dzień Dziewczyn czyli Międzynarodowy Dzień Dziewczynek i dlaczego został ustanowiony? Jaki prezent będzie najlepszy na Dzień Dziewczyn? Międzynarodowy Dzień Dziewczyn 2023. Czym różni się od Dnia Kobiet? Międzynarodowy dzień Dziewczynek został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tak jak w przypadku każdego święta międzynarodowego, tak i to jest okazją, by zwrócić uwagę świata na konkretny problem. Dzień Dziewczyn ma przybliżyć społeczeństwu wyzwania, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. W dniu 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie ONZ przyjęło rezolucję 66/170 o ogłoszeniu 11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek. W 2023 roku święto wypada w środę. Jakie przesłanie towarzyszy tegorocznemu wydarzeniu? I jaki prezent będzie najlepszy na Dzień Dziewczyn? Międzynarodowy Dzień Dziewczyn 2023. Na czym polega w tym roku? Działania i wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Dziewczynek organizują co roku Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, UNICEF i ONZ Kobiety. Prezenty na konkretne okazje zawsze są miłe, ale na Dzień Dziewczyn, zamiast kwiatów lepiej wybrać coś innego. Dlaczego? Obchody pierwszego święta w 2012 roku odkreślały konieczność walki z dziecięcymi małżeństwami – procederem, który jest łamaniem podstawowych praw człowieka i który ma wpływ na każdy aspekt życia dziewcząt. W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziewczynek będzie przebiegał pod hasłem „Inwestuj w prawa dziewcząt: nasze przywództwo, nasz dobro". -W tym roku, w czasie, gdy obserwujemy szereg ruchów i działań mających na celu ograniczanie praw dziewcząt i kobiet oraz hamowanie postępu w zakresie równości płci, widzimy szczególnie dotkliwy wpływ tej sytuacji na dziewczęta. Począwszy od opieki zdrowotnej położniczej i wsparcia rodzicielskiego dla dorastających matek, po szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych i umiejętności życiowych, a także od kompleksowej edukacji seksualnej po usługi wsparcia ofiar i programy zapobiegania przemocy – istnieje pilna potrzeba zwrócenia większej uwagi i zapewnienia zasobów w kluczowych obszarach, które umożliwiają dziewczętom realizację swoich praw i osiągnięcia swojego pełnego potencjału — informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Dzień Dziewczyn 2023. Jak świętować, jaki zrobić prezent? O ile z okazji Dnia Kobiet, który obchodzimy w Polsce 8 marca, kwiaty zawsze są miłym prezentem, tak w przypadku Dnia Dziewczynek 11 października 2023 o wiele lepszym prezentem będzie np. wsparcie swojej córki, dziewczyny czy żony w jej zainteresowaniach. W zależności od zasobu portfela można np. wykupić konkretny kurs, korepetycje lub dołożyć się do kupna komputera. Dobrym prezentem dla wszystkich dziewczyn będzie także informowanie w swoich social mediach o dokonaniach kobiet i dziewczynek, które osiągają sukcesy np. w dziedzinie technologii oraz wsparcie organizacji działających na rzecz rozwoju i praw kobiet.