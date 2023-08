Gdzie pod namiot pod Warszawą? Na nowe pole kempingowe przy Puszczy Kampinowskiej. Usytuowany w malowniczym Lesznie k. Warszawy Julinek CAMP bliskość natury, świeże powietrze oraz możliwość aktywnego wypoczynku. To propozycją dla wszystkich, którzy pragną oderwać się od miejskiego zgiełku i spędzić czas w otoczeniu zieleni. Lokalizacja kempingu zapewnia rodzinom z dziećmi bliski dostęp do parku wodnego oraz szeregu atrakcji oferowanych w Julinek Parku. Z kolei osoby poszukujące spokoju i chwili wytchnienia, docenią bliskość Puszczy Kampinoskiej, gdzie mogą zażyć pieszych wędrówek lub wybrać się na rowerową przejażdżkę po malowniczych trasach Kampinosu.

– Kamperowanie jest popularną metodą podróżowania, również wśród rodzin z dziećmi. Chyba nie ma bardziej inspirującego sposobu na spędzenie rodzinnych chwil niż wspólna zabawa połączona z odkrywaniem piękna przyrody. Julinek CAMP to wyjątkowa propozycja właśnie dla tych, którzy poszukują zarówno kontaktu z naturą, relaksu, jak i rozrywki oraz okazji do tworzenia nowych wspomnień w takiej formie, jaką lubią najbardziej – czy to w kamperze, czy to pod namiotem – przekonuje Marta Klamar, dyrektor zarządzająca Julinek Park.

Nareszcie jest piękne miejsce na camping pod Warszawą. Można rozbić namiot i zaparkować camper. Wokół przecudna przyroda i moc atrakcji

Julinek CAMP to kemping i pole namiotowe, na którego terenie znajdują się zarówno parcele słoneczne z prądem, jak i zacienione z prywatną strefą grillową. To idealne miejsce na wypoczynek zarówno dla miłośników leniuchowania, jak i dla aktywnych, poszukujących przygód – a tych na pewno nie zabraknie w znajdującym się tuż obok Julinek Parku. Pełen atrakcji, nie tylko dla najmłodszych, zadba o zabawę dla całej rodziny, dostarczając gościom mnóstwa rozrywki. Znajduje się tam m.in. Park Wodny pod gołym niebem, największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw.Goście Julinek CAMP mają dostęp do pełnego wachlarza udogodnień, które zapewniają komfortowy wypoczynek blisko natury:

Sanitariaty wyposażone w prysznice oraz toalety

Przyłącze do prądu

Bieżąca woda z kranu

Strefa zabaw dla dzieci, z piaskownicą, huśtawkami oraz bocianim gniazdem

Wyznaczone miejsca na ogniska i grill

Sala zabaw dla najmłodszych

24h obsługa recepcji

Wi-Fi

Kemping dostępny jest w ciepłych miesiącach: od maja do października. Na terenie Julinek CAMP mile widziane są także pupile

