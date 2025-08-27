Opowieść polarniczki. O pasji, wyzwaniach i krańcach świata

Aleksandra Sokołowska
Aleksandra Sokołowska
2025-08-27 13:34

Daga Bożek, polarniczka, naukowczyni i tłumaczka, w podcaście "Nauczycielki życia" dzieli się swoimi doświadczeniami z wypraw na bieguny, opowiada o fascynacji polarnymi krajobrazami i wyzwaniach, jakie stawia przed człowiekiem ekstremalne środowisko.

Daga Bożek, polarniczka, naukowczyni i tłumaczka

i

Autor: Redakcja/ Archiwum prywatne Daga Bożek, polarniczka, naukowczyni i tłumaczka

To kolejny odcinek podcastu "Nauczycielki życia". Tym razem prowadząca - Oliwia Krettek - gości Dagę Bożek. "Miałam wrażenie, że jestem w jakimś śnie, że wolniej się poruszam… to był absolutny amok!" - tak wspomina Daga pierwszy krok na Antarktydzie.

Jak dowiadujemy się z rozmowy - jej miłość do polarnictwa zaczęła się od przypadku. Wraz z mężem dowiedziała się o możliwości wyjazdu na wyprawę organizowaną przez Instytut Geofizyki PAN. Decyzja była spontaniczna, a chęć przeżycia czegoś niezwykłego silniejsza niż obawy. Tak rozpoczęła się jej przygoda z Arktyką i Antarktydą.

Trudności i wyzwania

Życie na stacji polarnej to nie tylko piękne widoki i obserwacja unikalnej fauny. To także monotonia, ciemność nocy polarnej, izolacja i konieczność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jak wspomina Daga, kluczowe jest pozytywne nastawienie, umiejętność współpracy w grupie i znalezienie sobie zajęcia, które pozwoli przetrwać długie miesiące z dala od cywilizacji.

Zobacz także: Anna Rogowska: "Nie zostawaj za długo w miejscu, w którym jest ci źle"

Magia polarnych krajobrazów

Pomimo trudności, Daga podkreśla niezwykłe piękno polarnych krajobrazów. Lodowce, góry, śnieg i lód – to wszystko tworzy unikalny, wręcz mistyczny klimat. Obserwacja przyrody, wschody i zachody słońca, a przede wszystkim bliski kontakt z fokami i pingwinami – to doświadczenia, które na zawsze zapadają w pamięć.

Arktyka czy Antarktyda?

Które miejsce bardziej skradło serce Dagi? Choć początkowo fascynowała ją Arktyka, z czasem to Antarktyda stała się jej bliższa. To kontynent bez rdzennej ludności, dziki i odległy, a przez to jeszcze bardziej magiczny.

Czytaj też: Recepta na szczęście? Odwaga, wdzięczność i własna ścieżka

Jak wygląda życie na stacji polarnej? Co Daga powiedziałaby 20-letniej sobie? Całego podcastu "Nauczycielki życia" posłuchacie, klikając w baner poniżej lub na stronie Mediateka.pl.

Nauczycielki życia
Dagmara Bożek, 39 lat: O gorączce polarnej i odwadze, by odnaleźć siebie na krańcu świata. Nauczycielki Życia
Nauczycielki życia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki