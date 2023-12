Kiwi.com sprawdziła najczęściej wybierane przez podróżujących kierunki na świąteczne podróże. Słoneczna i stosunkowo ciepła o tej porze roku Hiszpania oraz Włochy znalazły się w czołówce, a tuż za nimi Wielka Brytania, Norwegia, Francja, a także Niemcy. Wśród top 20 kierunków są także Malta, Grecja i Turcja. W nadchodzące święta najwięcej użytkowników firmy travel tech i wyszukiwarki tanich lotów będzie podróżować z Warszawy do Paryża, Wiednia, Barcelony, Mediolanu, Budapesztu i Londynu. Oprócz świątecznych jarmarków uwagę turystów przykuwają najbardziej spektakularne lodowiska, dostępne na miejscu, jak choćby to w Paryżu, ulokowane na 59. piętrze wieżowca Montparnasse Tower, z widokiem na wieżę Eiffla, Sacré Coeur i La Défense. To 230 m2 powierzchni dedykowanej dla fanów łyżwiarstwa. Kiwi.com sprawdza co jeszcze ciekawego i gdzie jeszcze czeka na podróżujących.

Te lodowiska są tak niesamowite, że nawet Królowa Śniegu roztopiłaby się z zachwytu. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na łyżwy, by przeżyć niezapomniany czas

Gdzie na łyżwy? Wiedeń — lodowisko na Rathausplatz

Wiedeń to wedle Kiwi.com, jeden z topowych kierunków na okołoświąteczne podróże. Będąc na miejscu, nie sposób nie dotrzeć na Rathausplatz, zlokalizowany przed wiedeńskim ratuszem, który zimą zmienia się w jedno z najbardziej spektakularnych lodowisk, o powierzchni 3000 m2. Jednak to nie wszystko! Wokoło rozstawione są świąteczne budki i stoiska, w których można spróbować lokalnych przysmaków, od kiełbasy na gorąco, po czosnkowy chlebek, kremowy ajerkoniak czy gluhwein, czyli grzane wino z korzennymi przyprawami. Nie martw się o łyżwy — wypożyczysz je na miejscu, a potem sam zdecydujesz, którą trasę wybrać: bardziej krętą czy tradycyjną.

Gdzie na łyżwy? Paryż — lodowisko na 59 piętrze Montparnasse Tower

Paryż, podobnie jak Wiedeń czy Budapeszt, jest jednym z najbardziej popularnych miejsc na zimowe podróże. Czym Paryż przyciąga, wszyscy wiemy. Jednak tylko zimą można udać się na jedyne w swoim rodzaju lodowisko o powierzchni 230 m2, ulokowane na 59. piętrze wieży Montparnasse. Co prawda na miejscu nie ma świątecznych straganów i budek, z przysmakami i souvenirami, za to jeżdżąc na łyżwach, można podziwiać panoramę Paryża, włącznie z wieżę Eiffla, Sacré Coeur i La Défense. Lodowisko zostanie otwarte po Bożym Narodzeniu. O zakupie biletów warto pomyśleć z wyprzedzeniem — rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

Gdzie na łyżwy? Londyn — Pałac Hampton Court

Londyn, bez zmian, również i w tym roku — jak wskazuje Kiwi.com — przyciągnie tłumy odwiedzających z Polski. Na liście miejsc wartych odwiedzenia warto zanotować, Pałać Hampton Court. Nie tylko dlatego, że przyciąga turystów z całego świat za sprawą Magicznego Ogrodu, inspirowanego stylem Tudorów. To właśnie tutaj zimą można poszaleć na łyżwach, w pięknej, iście królewskiej scenerii. Na miejscu czeka wypożyczalnia sprzętu, a także kilka miejsc, w których spragnieni i głodni znajdą lokalne przysmaki i napoje.

Gdzie na łyżwy? Południowy Tyrol — Jezioro Fiè

Włochy oprócz Hiszpanii i UK to kraj, który cieszy się wzięciem wśród polskich turystów, a trasa Warszawa-Mediolan to jedna z najczęściej wybieranych na nadchodzące święta. Poszukujący wrażeń i przygód powinni udać się do miasta Balzano, a w zasadzie 12 km poza nie — to tam znajduje się Jezioro Fiè. Zimą zmienia się w lodowisko, otoczone ośnieżonymi szczytami i drzewami — wygląda absolutnie pocztówkowo! Na miejscu oprócz łyżwiarzy, można spotkać fanów curlingu i hokeja na lodzie! Niestety na miejscu nie ma wypożyczalni łyżew — trzeba zabrać ze sobą swój sprzęt. Przyda się i krem do opalania. Włoskie słońce potrafi smalić równie mocno zimą, co latem.

