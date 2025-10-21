Wilno staje się popularnym celem city breaków, szczególnie dla Polaków, a listopadowy Tydzień Gastronomii to okazja do odkrycia kulinarnej sceny miasta.

Wydarzenie "Tydzień Gastronomii" odbędzie się w dniach 3-9 listopada 2025 roku, a specjalne zestawy dań będą dostępne w cenach 30, 40 lub 50 euro.

Wileńskie restauracje, w tym te nagrodzone gwiazdkami Michelin, serwują innowacyjne dania łączące lokalne składniki z globalnymi trendami kulinarnymi.

Podczas Tygodnia Gastronomii będzie można spróbować m.in. czeburka z grzybami i bulionem w Nineteen18, ceviche z halibuta z rokitnikiem w Stikliai, zupy piwnej w Ertlio Namas, szarlotki gruszkowej z lodami z szyszek w 14Horses oraz gofra z dziczyzną w Pacai.

Jesienny city break do jednej z europejskich stolic nie musi oznaczać kolejnego wypadu do Berlina czy Pragi. Coraz więcej Polaków wybiera Wilno, które zaskakuje nie tylko urokliwą starówką, ale i kulinarną odwagą. Litewska stolica jest jednym z najciekawszych kierunków dla smakoszy, a listopadowy Tydzień Gastronomii to idealny moment, by odkryć jej nowe oblicze.

Polacy na pierwszym miejscu

W ubiegłym roku Wilno odwiedziło ponad 100 000 turystów z Polski, co czyni nas najliczniejszą grupą zagranicznych gości. Choć pod względem kulinarnym, wielu przyjeżdża z sentymentu do cepelinów, lokalna scena gastronomiczna oferuje dziś znacznie więcej niż tylko tradycję.

Wilno nie tylko podąża za światowymi trendami, ale kreuje je. Cztery lokalne restauracje zdobyły gwiazdki Michelin, w tym Demo, która dodatkowo została wyróżniona Zieloną Gwiazdką za zrównoważone podejście. To dowód na to, że litewska kuchnia potrafi być innowacyjna, odpowiedzialna i zachwycająca. Od 3 do 9 listopada restauracje w Wilnie zapraszają na festiwal smaków, gdzie za 30 (około 127 zł), 40 (około 170 zł) lub 50 euro (około 212 zł), można skosztować specjalnie przygotowanych zestawów. To nie tylko okazja do poznania nowoczesnych interpretacji bałtyckich dań, ale też do doświadczenia kuchni, która nie boi się eksperymentów.

- Tegoroczny motyw „Gastronomia bez granic” jest szczególnie aktualny. Nasi kucharze czerpią z globalnych trendów, łącząc lokalne tradycje z nietypowymi przyprawami, energią street foodu i precyzją fine diningu– mówi Eglė Ližaitytė, dyrektor wykonawcza Litewskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji i dodaje- Wilno zdobyło uznanie Michelin po raz drugi z rzędu. To rosnące międzynarodowe zainteresowanie odzwierciedla kunszt naszych szefów kuchni, którzy są coraz bardziej kreatywni. Najbardziej ekscytująca jest współpraca kucharzy z lokalnymi producentami, która pomaga zdefiniować wyjątkowy, litewski wyraz współczesnej kuchni.

Smaki, które przekraczają granice

Wileńscy szefowie kuchni sięgają po składniki znane w całej Europie Północnej – ziemniaki, żyto, grzyby, jagody – ale nadają im zupełnie nowe formy. Efektem są dania, które łączą lokalność z globalnym spojrzeniem, tradycję z nowoczesnością, prostotę z wyrafinowaniem. Oto kilka wyjątkowych dań oferowanych podczas Tygodnia Gastronomii 2025:

Czeburek, grzyby i bulion – Nineteen18

W restauracji Nineteen18, nagrodzonej gwiazdką Michelin, szef kuchni Andrius Kubilius wynosi regionalne smaki na najwyższy poziom fine diningu. Specjalnie na Tydzień Gastronomii, ponownie zinterpretował on klasyczne trio czeburek–grzyby–bulion, tworząc wyrafinowaną kompozycję, w której tradycja spotyka się ze sztuką kulinarną.

Ceviche z halibuta z rokitnikiem – Stikliai

Danie serwowane w Stikliai łączy w sobie smaki morza i lasu. Lekkie ceviche z halibuta uzupełnia galaretka z rokitnika, żel z rokitnika i pomarańczy oraz delikatny akcent wędzonego kawioru. To bez wątpienia świeże i oryginalne połączenie smaków.

Zupa piwna – Ertlio Namas

Szef kuchni Tomas Rimydis, założyciel i dusza kreatywna w Ertlio Namas specjalizuje się w nowoczesnych interpretacjach historycznych, szlacheckich potraw litewskich. Na Tydzień Gastronomii 2025 odświeżył tradycyjną zupę karczemną, zamieniając ją w ciepłą, bulionową zupę piwną z dodatkiem prosa, które nadaje jej orzechowego i przyjemnego smaku.

Szarlotka gruszkowa z lodami z szyszek – 14Horses

Ten nostalgiczny deser z 14Horses oddaje esencję litewskiego lasu na talerzu. Wyrafinowana szarlotka z gruszek zwieńczona jest lodami z prawdziwych szyszek. Smak łączy nuty iglaste i karmelowe, tworząc zapadającą w pamięć i harmonijną kompozycję.

Tradycyjny litewski gofr z dziczyzną – Pacai

Szefowa kuchni Goda Juknaitė-Lamsargė w prosty, lecz wyrafinowany sposób zinterpretowała ponownie litewski klasyk. Chrupiący gofr stanowi bazę dla delikatnej dziczyzny, żywego chimichurri z mięty i marynowanej pigwy, gwarantując słodycz, kwasowość i głębię w każdym kęsie.

