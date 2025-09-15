To miejsce znajduje się na liście marzeń każdego podróżnika. Teraz także na kulinarnej mapie przewodnika MICHELIN

Kapadocja, słynąca z niezwykłych krajobrazów, skrywa również bogatą tradycję kulinarną, niedawno wyróżnioną przez przewodnik MICHELIN.

Odkryj słynny testi kebabı, przygotowywany w glinianych dzbanach, oraz mantı z Kayseri – maleńkie pierożki, które zachwycają smakiem.

Poznaj lokalne specjały, takie jak zupy tarhana i tandır, dania z suszonych moreli czy faszerowane pigwy, a także wyjątkowe desery.

Spróbuj win z Kapadocji, których tradycja sięga czasów wczesnochrześcijańskich mnichów, ze sztandarową odmianą Emir na czele.

Kapadocja wciąż urzeka podróżnych z całego świata, szczególnie z Europy, Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu. Ale poza niezwykłymi krajobrazami kryje jeszcze jeden skarb – wyjątkową tradycję kulinarną, zakorzenioną w tureckich i anatolijskich smakach oraz lokalnym terroir, czyli „smaku miejsca” – unikalnego połączenia warunków naturalnych i ludzkiego doświadczenia, które sprawiają, że produkt z danego regionu jest niepowtarzalny.

Niedawno ta unikalna kultura kulinarna została wyróżniona przez przewodnik MICHELIN, co z pewnością przyciągnie do Kapadocji nową falę miłośników podróży gastronomicznych.

Kulinarne show, które na pewno widziałeś w sieci: Testi kebabı i nie tylko

Podstawą kulinarnej przygody w Kapadocji jest bogactwo mięsnych dań, które czekają na gości niemal w każdej restauracji. Wyobraź sobie: siedzisz przy stole, a kelner przynosi rozżarzony gliniany dzbanek. Tuż przy Tobie rozbija go specjalnym narzędziem, a ze środka wypływa aromatyczne danie, które powoli dusiło się przez wiele godzin. To testi kebabı – potrawa nazwana od naczynia, w którym jest przyrządzana. Z pewnością obejrzałeś to widowisko w mediach społecznościowych – a będąc w Kapadocji, docenisz je jeszcze bardziej, kiedy spróbujesz tego niezapomnianego smaku.

Testi kebabı oraz inne mięsa pieczone w tradycyjnych piecach tandoor (tur. tandır) to uczta dla oczu i podniebienia. Kolejnym kulinarnym symbolem regionu są słynne mantı z Kayseri – maleńkie pierożki tak drobne, że 40 z nich mieści się na jednej łyżce. Podaje się je z jogurtem i roztopionym masłem doprawionym mieszanką tureckich przypraw. Pozostaje tylko delektować się każdym kęsem.

I to wcale nie koniec.

Jeśli masz ochotę na zupę, spróbuj tarhany z Ürgüp – wyjątkowej wersji zupy tarhana przygotowywanej z jogurtu, grubo tłoczonej pszenicy zwanej yarma i ciecierzycy – albo aromatycznej zupy tandır, gotowanej w tradycyjnych piecach tandoor.

Wśród lokalnych specjałów znajdziesz także kayısı yahnisi – połączenie suszonych moreli i mięsa duszonych na piecu opalanym drewnem; zerdeli pilav – pachnące danie z ryżu, z dodatkiem melasy winogronowej, migdałów i rodzynków; faszerowane pigwy z mięsem mielonym, orzechami i przyprawami; czy ağpakla – gulasz z białej fasoli i delikatnego mięsa, gotowany w glinianym naczyniu.

Miłośnicy słodkości również znajdą coś dla siebie: od incir yağlaması (fig przyrządzanych na maśle), przez deser z dyni, köftür – rodzaj tureckiego rachatłukum (tur. lokum), czyli galaretki z dodatkiem winogron, po kuru kaymak (suszoną śmietankę) z organicznym miodem oraz dolaz – chałwę z mąki i masła.

Jest jednak jeden deser, którego nie trzeba przedstawiać. Jeśli jesteś w Turcji, prawdopodobnie już wiesz, co to jest. Tak, to baklawa (tur. baklava). A w Kapadocji warto spróbować Damat Baklava, baklawy w stylu Ürgüp – równie niezapomnianej, jak jej sceneria.

Wina Kapadocji – tradycja sięgająca pierwszych chrześcijańskich mnichów

Od baśniowych skalnych kominów, po testi kebabı przygotowywane w specjalnych glinianych naczyniach – Kapadocja nie przestaje zaskakiwać. A tutejsze wina to kolejny punkt na liście powodów do zachwytu.

Produkcja wina w tym regionie ma tradycje sięgające czasów pierwszych chrześcijańskich mnichów, co łatwo zrozumieć, odwiedzając podziemne miasta i wczesnochrześcijańskie kościoły. Obfitość słońca i żyzne, wulkaniczne gleby tworzą idealne warunki do uprawy winorośli.

Wśród lokalnych odmian znajdują się Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere i Narince, a także najsłynniejsza – Emir – białe wino o świeżym aromacie i mineralnym sznycie będące wizytówką Kapadocji.