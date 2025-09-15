To miejsce znajduje się na liście marzeń każdego podróżnika. Teraz także na kulinarnej mapie przewodnika MICHELIN

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-09-15 17:33

Kapadocja, znana z malowniczych form skalnych i balonów na ogrzane powietrze, w ostatnich miesiącach króluje w internecie. Region ten, oferujący hotele w skałach i podziemne miasta, przyciągnął w 2024 roku ponad 4,37 mln turystów, stając się kluczowym kulturalnym punktem Turcji. Loty balonem, ikona Kapadocji, pobiły rekord, goszcząc w ubiegłym roku 933 tys. osób.

  • Kapadocja, słynąca z niezwykłych krajobrazów, skrywa również bogatą tradycję kulinarną, niedawno wyróżnioną przez przewodnik MICHELIN.
  • Odkryj słynny testi kebabı, przygotowywany w glinianych dzbanach, oraz mantı z Kayseri – maleńkie pierożki, które zachwycają smakiem.
  • Poznaj lokalne specjały, takie jak zupy tarhana i tandır, dania z suszonych moreli czy faszerowane pigwy, a także wyjątkowe desery.
  • Spróbuj win z Kapadocji, których tradycja sięga czasów wczesnochrześcijańskich mnichów, ze sztandarową odmianą Emir na czele.

Kapadocja wciąż urzeka podróżnych z całego świata, szczególnie z Europy, Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu. Ale poza niezwykłymi krajobrazami kryje jeszcze jeden skarb – wyjątkową tradycję kulinarną, zakorzenioną w tureckich i anatolijskich smakach oraz lokalnym terroir, czyli „smaku miejsca” – unikalnego połączenia warunków naturalnych i ludzkiego doświadczenia, które sprawiają, że produkt z danego regionu jest niepowtarzalny.

Niedawno ta unikalna kultura kulinarna została wyróżniona przez przewodnik MICHELIN, co z pewnością przyciągnie do Kapadocji nową falę miłośników podróży gastronomicznych.

Kulinarne show, które na pewno widziałeś w sieci: Testi kebabı i nie tylko

Podstawą kulinarnej przygody w Kapadocji jest bogactwo mięsnych dań, które czekają na gości niemal w każdej restauracji. Wyobraź sobie: siedzisz przy stole, a kelner przynosi rozżarzony gliniany dzbanek. Tuż przy Tobie rozbija go specjalnym narzędziem, a ze środka wypływa aromatyczne danie, które powoli dusiło się przez wiele godzin. To testi kebabı – potrawa nazwana od naczynia, w którym jest przyrządzana. Z pewnością obejrzałeś to widowisko w mediach społecznościowych – a będąc w Kapadocji, docenisz je jeszcze bardziej, kiedy spróbujesz tego niezapomnianego smaku.

Testi kebabı oraz inne mięsa pieczone w tradycyjnych piecach tandoor (tur. tandır) to uczta dla oczu i podniebienia. Kolejnym kulinarnym symbolem regionu są słynne mantı z Kayseri – maleńkie pierożki tak drobne, że 40 z nich mieści się na jednej łyżce. Podaje się je z jogurtem i roztopionym masłem doprawionym mieszanką tureckich przypraw. Pozostaje tylko delektować się każdym kęsem.

I to wcale nie koniec.

Jeśli masz ochotę na zupę, spróbuj tarhany z Ürgüp – wyjątkowej wersji zupy tarhana przygotowywanej z jogurtu, grubo tłoczonej pszenicy zwanej yarma i ciecierzycy – albo aromatycznej zupy tandır, gotowanej w tradycyjnych piecach tandoor.

Wśród lokalnych specjałów znajdziesz także kayısı yahnisi – połączenie suszonych moreli i mięsa duszonych na piecu opalanym drewnem; zerdeli pilav – pachnące danie z ryżu, z dodatkiem melasy winogronowej, migdałów i rodzynków; faszerowane pigwy z mięsem mielonym, orzechami i przyprawami; czy ağpakla – gulasz z białej fasoli i delikatnego mięsa, gotowany w glinianym naczyniu.

Miłośnicy słodkości również znajdą coś dla siebie: od incir yağlaması (fig przyrządzanych na maśle), przez deser z dyni, köftür – rodzaj tureckiego rachatłukum (tur. lokum), czyli galaretki z dodatkiem winogron, po kuru kaymak (suszoną śmietankę) z organicznym miodem oraz dolaz – chałwę z mąki i masła.

Jest jednak jeden deser, którego nie trzeba przedstawiać. Jeśli jesteś w Turcji, prawdopodobnie już wiesz, co to jest. Tak, to baklawa (tur. baklava). A w Kapadocji warto spróbować Damat Baklava, baklawy w stylu Ürgüp – równie niezapomnianej, jak jej sceneria.

Wina Kapadocji – tradycja sięgająca pierwszych chrześcijańskich mnichów

Od baśniowych skalnych kominów, po testi kebabı przygotowywane w specjalnych glinianych naczyniach – Kapadocja nie przestaje zaskakiwać. A tutejsze wina to kolejny punkt na liście powodów do zachwytu.

Produkcja wina w tym regionie ma tradycje sięgające czasów pierwszych chrześcijańskich mnichów, co łatwo zrozumieć, odwiedzając podziemne miasta i wczesnochrześcijańskie kościoły. Obfitość słońca i żyzne, wulkaniczne gleby tworzą idealne warunki do uprawy winorośli.

Wśród lokalnych odmian znajdują się Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere i Narince, a także najsłynniejsza – Emir – białe wino o świeżym aromacie i mineralnym sznycie będące wizytówką Kapadocji.

Przeczytaj także:
Winobranie we Włoszech, czy spacer po Górach Przeklętych? Oto propozycje na jes…
Super Express Google News
Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku
Pytanie 1 z 10
Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODRÓŻE