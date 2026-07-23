Zabierasz psa na wakacje? O tym nie zapomnij! Sprawdź, jak przygotować pupila na wakacyjne wyjazdy i upały

Podróżowanie z psem to nowy standard! Ponad połowa Polaków zabiera pupila na wakacje – dowiedz się, jak zapewnić mu idealny komfort.

Kluczem do udanego wyjazdu jest rutyna i dieta: utrzymuj stałe pory i zabierz sprawdzoną karmę, co jest ważne w upalne dni.

Sprawdź, co musisz spakować do walizki pupila i odkryj listę niezbędnych rzeczy, by Twój wspólny urlop był w pełni bezstresowy!

Wspólne podróżowanie z psem przestaje być wyjątkiem, a staje się nowym standardem. Ponad połowa właścicieli w Polsce zabiera pupila także na zagraniczne wakacje. Z kolei raport Amadeus Travel Trends 2026 pokazuje, że 27 proc. właścicieli zwierząt w Wielkiej Brytanii i USA, którzy zabrali je na urlop w 2025 roku, zrobiło to po raz pierwszy - to dowód, że coraz więcej osób nie wyobraża sobie wypoczynku bez ukochanego czworonoga. W jaki sposób najlepiej przygotować się do wspólnych wycieczek w upalne dni?

Spokojne wakacje zaczynają się od rutyny

Podczas wyjazdu warto zachować stałe pory karmienia i spacerów oraz zabrać znane psu przedmioty, takie jak legowisko, koc czy ulubiona zabawka. Po przyjeździe najlepiej dać zwierzęciu czas na spokojne poznanie nowego miejsca, zanim rozpoczniemy aktywny wypoczynek. W upalne dni spacery najlepiej planować rano lub wieczorem. Jeśli wybieramy się nad morze, warto wcześniej sprawdzić plaże przyjazne psom, a po kąpieli opłukać sierść pupila z soli.

Dieta wspierająca komfort

Wakacyjny wyjazd nie jest dobrym momentem na eksperymentowanie z karmą. Podróż i wysokie temperatury stanowią wyzwanie dla organizmu psa, dlatego warto zabrać odpowiedni zapas pożywienia, które zwierzę zna i dobrze toleruje. Dla jego komfortu i dobrego samopoczucia najlepiej także trzymać się stałych pór posiłków.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w wakacyjnej wyprawce znalazły się również dobrze dobrane przysmaki. Sprawdzą się jako nagroda podczas wspólnych aktywności, pomogą odwrócić uwagę psa w trakcie podróży lub ułatwią oswajanie nowego miejsca. W zależności od preferencji pupila można sięgnąć po mięsne kąski, chrupiące przekąski czy miękkie przysmaki, takie jak linie Josera Meat Bites, Meat Chunks, Meat Bars lub Loopies.

Wakacyjna walizka psa

Przed wyjazdem warto przygotować osobną wyprawkę dla pupila. Powinny znaleźć się w niej:

sprawdzona karma i ulubione przysmaki,

miski na wodę i jedzenie,

zapas świeżej wody na podróż,

smycz i dobrze dopasowane szelki,

książeczka zdrowia oraz potrzebne dokumenty,

podstawowa apteczka,

woreczki higieniczne,

ręcznik,

legowisko, koc i ulubiona zabawka.

Dobrze zaplanowany wyjazd to większy komfort zarówno dla pupila, jak i jego opiekuna.

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