Arcytrudny quiz z "Władcy Pierścieni". Tylko stały bywalec Śródziemia zdobędzie 11/11 pkt. Z pytaniem 6 poradzą sobie tylko nieliczni

Kiedy i jak ciąć hortensje? Zrób, to w tym terminie, a czeka Cię wysyp kwiatów w kolejnym sezonie

Objaw zauważyła pod prysznicem. Zmarła na nowotwór. "Jeśli to czytasz, oznacza to, że umarłam”

Zamiast wylewać do zlewu, podlej żywopłot. Domowy nawóz do tui na jesień zdziała cuda

Polej tym kaloryfer i odczekaj kilka minut. To koniecznie musisz zrobić przed sezonem grzewczym. Rachunki za ogrzewanie będą niższe

Jak to zrobić?

Portfel w takim kolorze przyciągnie do Ciebie bogactwo. Jego aura sprzyja finansom i bogaceniu się. Noś portfel w tym kolorze, a Twoje finanse mogą ulec wyraźnej poprawie

Bardzo trudny quiz online o "Władcy Pierścieni". Tylko nieliczni poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania

J.R.R. Tolkien stworzył magiczny świat, w którym zakochują się kolejne pokolenia. Peter Jackson przeniósł go na ekrany kin tworząc jedną z najbardziej legendarnych trylogii w historii filmu. Przenieś się z nami do Śródziemia i sprawdź, jak wiele pamiętasz z tego wyjątkowego świata. Ostrzegamy, ten quiz do najłatwiejszych nie należy i tylko prawdziwi znawcy "Władcy Pierścieni" i Śródziemia poradzą sobie z przygotowanymi pytaniami. Komplet punktów zdobędą nieliczni. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy możesz nazywać się prawdziwym fanem twórczości Tolkiena.

Zobacz również nasze inne quizy:

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa

Szybki quiz online na inteligencję. Tylko wyjątkowe osoby dadzą radę zdobyć 8/10 punktów. Większość nie da rady. Sprawdź, w której grupie jesteś

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki z dawnych lat? Potrafisz nucić zapomniane hity, a może polegniesz już na pierwszym pytaniu. Komplet punktów tylko dla wybranych

Quiz. Arcytrudny quiz o Władcy Pierścieni. Tylko prawdziwy fan Śródziemia zdobędzie komplet Pytanie 1 z 11 Jakim wydarzeniem zakończyła się Trzecia Era? Zniszczeniem Jedynego Pierścienia Upadkiem Mordoru Odejściem ze Śródziemia Gandalfa, Froda, Bilba, Elronda oraz Galadrieli Dalej