Babcia po latach wyjawiła sekret chrupiących placków ziemniaczanych. Jeden składnik odmienia ich skład. Rozpływają się w ustach

Babcia przez lata utrzymywała w tajemnicy swój przepis na idealnie chrupiące placki ziemniaczane.

Sekret tkwi w dodaniu jednego, zaskakującego składnika, który zmienia konsystencję placków.

Dowiedz się, co sprawia, że babcine placki są zawsze złociste i chrupiące!

Babcia po latach wyjawiła sekret chrupiących placków ziemniaczanych

Chyba każdy przyzna, że dobre placki ziemniaczane to takie, które są idealnie chrupiące i mają złocisty kolor. Właśnie takie placki od zawsze robiła moja babcia. Cała rodzina zajadała się nimi ze smakiem, a babcia choć wielokrotnie proszona o swój tajny przepis z uśmiechem na twarzy mówiła, że to sekret. W końcu po wielu latach zdradziła mi tajemnicę i wyznała, ze cały sekret jej chrupiących placków ziemniaczanych tkwił w dosłownie jednym składniku, który dodawała do miski ze startym warzywem. To właśnie on sprawiał, że podczas smażenia placki stawały się zwarte i chrupiące. Wiecie, co dodaje do nich moja babcia? Odrobinę mąki ziemniaczanej, czyli skrobi. Mąka ziemniaczana pomaga związać masę i pomaga wchłonąć nadmiar wilgoci z ziemniaków, co przekłada się na lepszą konsystencję placków. I co najważniejsze - dodanie skrobi ziemniaczanej do placków sprawi, że ich wierzchnia warstwa podczas smażenia stanie się chrupiąca.

Przepis na chrupiące placki ziemniaczane od babci

Przepis na chrupiące placki ziemniaczane od mojej babci jest prosty i mam gwarancję, że zawsze wyjdą smaczne i nie będą się rozpadać.

Składniki:

1 kg ziemniaków (najlepiej mączystych),

1 łyżka skrobi ziemniaczanej,

1 duża cebula,

1 jajko,

2 łyżki mąki pszennej (można użyć bezglutenowej),

Sól i pieprz do smaku,

Olej roślinny lub smalec do smażenia.

Przygotowanie placków ziemniaczanych:

Ziemniaki obierz i umyj. Cebulę obierz. Zetrzyj ziemniaki i cebulę na tarce. Przełóż starte ziemniaki i cebulę na sito wyłożone gazą lub ściereczką. Odsącz nadmiar płynu. Przełóż odsączoną masę ziemniaczaną do miski. Dodaj jajko, mąkę oraz skrobię, sól, pieprz i dokładnie wymieszaj. Rozgrzej olej lub smalec na patelni na średnim ogniu. Nakładaj łyżką porcje masy ziemniaczanej na rozgrzany tłuszcz, formując placki. Smaż placki z obu stron na złoty kolor (około 3-4 minuty z każdej strony). Usmażone placki wykładaj na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Z czym podawać placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane można podawać na kilka sposobów. Oczywiście można jeść je też bez żadnych dodatków, ale równie dobrze smakują podane: