Basia Giewont i Staszek Karpiel-Bułecka razem w singlu "Naski Świat": Połączenie talentów tworzy niezapomniane doświadczenie muzyczne

"Naski Świat" to utwór, który łączy w sobie zarówno siłę elektropopu, jak i urok folkowych melodii. Basia Giewont w swoim pełnym energii stylu wokalnym dostarcza emocji i intensywności, którą dodatkowo podsyca obecność głębokiego głosu Staszka Karpiela-Bułecki. Całość opakowana nietuzinkową aranżacją Korneliusza Flisiaka, który pokazuję światowy poziom produkcji muzycznej.

Tekst utworu "Naski Świat" to hymn płynący prosto z gór, dotykający trudu czasów w których obecnie się znajdujemy. Basia zwraca uwagę na cierpienie i niesprawiedliwość dzisiejszego świata, oraz kładzie nacisk na istotę zjednoczenia i wzajemnego wsparcia. Idee te znakomicie współgrają z działaniami Polskiej Akcji Humanitarnej, niosącej pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof na całym świecie. Dlatego też we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, piosenka zachęca do wsparcia zbiórki dla działań na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Do utworu, na samym szczycie Kasprowego Wierchu, zrealizowany został wyjątkowy teledysk, który doskonale uzupełnia emocjonalny przekaz piosenki i nadaje piosence jeszcze potężniejszego i pełnego powagi impaktu. Powstanie utworu wsparły takie instytucje jak Polskie Koleje Linowe oraz Tatrzański Park Narodowy, równieżInstytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Polskie Radio Trójka, Gmina Szaflary - Serce Podhala, Folk Design - Aneta Larysa Knap, Anna Szpunar - malowanki Hanki, Apartamenty u Giewonta.

Basia wraz ze Staszkiem mają nadzieję, że wykonanie utworu na samym szczycie tak szlachetnej i świętej góry pozwoli mu dotrzeć do serc odbiorców w całym kraju."Naski Świat" jest dostępny od 12 lipca br. na wszystkich platformach streamingowych. Singiel zapowiada również nadchodzący album Basi Giewont, który obiecuje być wyjątkową podróżą przez różne gatunki muzyczne i emocje połączone piękną klamrą muzyki folkowej.

i Autor: Materiały prasowe Basia Giewont

