Checklista przed pierwszym dniem w nowej pracy

● Zanim położysz się spać przed pierwszym dniem w nowej pracy, przygotuj kilka niezbędnych rzeczy – m.in. ubranie, dokumenty czy przekąski na cały dzień.

● Koniecznie ustaw również budzik – a najlepiej kilka – i sprawdź dojazd do nowego miejsca pracy.

● Dobrym pomysłem może się okazać stworzenie krótkiej listy tematów do rozmów, które pozwolą Ci nawiązać kontakt z nowymi kolegami.

Nie zapomnij też o relaksie dzień wcześniej – choćby krótka chwila dla siebie pozwoli Ci zmniejszyć poziom stresu i pozytywnie nastawić się na nowe wyzwania.

Przygotuj strój, w którym zamierzasz pójść do pracy

W porannym pośpiechu możesz nie mieć czasu na spokojne poszukiwania odpowiednich elementów garderoby – dlatego strój na pierwszy dzień w nowej pracy najlepiej przygotować jeszcze poprzedniego dnia wieczorem. Ułóż ubrania w pobliżu łóżka lub w łazience – tak, aby po wstaniu od razu móc po nie sięgnąć i nie przeszukiwać szafy w stresie.

Ustaw budzik i sprawdź dojazd do pracy

Zanim położysz się spać przed pierwszym dniem nowej pracy, nie zapomnij ustawić budzika – a najlepiej kilku, w razie gdyby jeden nie zadziałał. Dobrym krokiem może się okazać również sprawdzenie trasy dojazdu do pracy – jeśli już dzień wcześniej widać na niej pewne utrudnienia, np. roboty drogowe, być może zdążysz jeszcze znaleźć alternatywę. Dzięki temu zyskasz pewność, że nie spóźnisz się na swoją pierwszą zmianę i unikniesz dodatkowego stresu w tym ważnym dniu. Upewnij się również, o której godzinie masz się pojawić w pracy i gdzie dokładnie masz się zgłosić.

Przygotuj niezbędne dokumenty i materiały

Przed pierwszym dniem w nowym miejscu pracy oprócz ubrań przygotuj również wszelkie dokumenty i materiały, które będą Ci potrzebne. Portfel z dowodem osobistym, świadectwa zatrudnienia z poprzednich zakładów pracy, certyfikaty z ukończonych szkoleń – wszystko to warto zgromadzić w jednym miejscu jeszcze dzień wcześniej, a najlepiej od razu włożyć do torby, którą zamierzasz zabrać do nowej firmy. Jeśli korzystasz na co dzień z papierowej wersji kalendarza, przygotuj również jego.

Zastanów się nad tematami do rozmów z kolegami z zespołu

W przeddzień swojej nowej pracy możesz też zastanowić się nad tematami do rozmów ze swoimi nowymi współpracownikami. Dzięki temu będzie Ci łatwiej nawiązać nowe kontakty i „wejść” do nowego zespołu bez stresu czy zawstydzenia – zwłaszcza podczas pierwszego spotkania w biurowej kuchni czy pokoju relaksu. Po przedstawieniu się możesz zapytać nowych kolegów z pracy np. o panujące w firmie zwyczaje czy ich ulubione restauracje na lunch w okolicy biura. Każdy temat jest dobry, aby zacząć budować nowe relacje!

Przygotuj jedzenie na cały dzień pracy

Przed pierwszą zmianą w nowej pracy polecamy przygotować nie tylko strój czy dokumenty, ale i jedzenie na cały dzień. Jest to ważne szczególnie ze względu na to, że poranny stres może odebrać Ci chęci do zjedzenia czegokolwiek na śniadanie – a jeśli odpowiednio przygotujesz się dzień wcześniej, będziesz miał co zjeść już na miejscu w pracy. Postaw na wartościowe produkty, które zapewnią Ci energię i dobre samopoczucie na długie godziny – np. posiłek zawierający jednocześnie węglowodany, białko i zdrowe tłuszcze, paczkę bakalii, ulubiony owoc czy warzywno-owocowe smoothie.

I najważniejsze: zrelaksuj się!

Podstawą, o której w stresie zapomina wiele osób rozpoczynających nową pracę, jest chwila dla siebie przed pierwszym dniem w nowej firmie. Zadbaj o to, aby dzień – lub przynajmniej wieczór wcześniej – solidnie się zrelaksować. Możesz zaplanować wspólny czas z rodziną, udać się na długi spacer lub jogging, przeczytać kilka stron ulubionej książki, wziąć odprężającą kąpiel… Forma odpoczynku zależy o Ciebie – ważne, abyś poczuł, jak opuszcza Cię całe napięcie, za to napełnia Cię spokój i radość na myśl o nowych wyzwaniach!

Podsumowanie

Pierwszy dzień w nowej pracy może wiązać się ze stresem – można jednak tak zorganizować ten poprzedni, aby dobrze nastroić się przed nowymi wyzwaniami i uniknąć zdenerwowania o poranku. Przede wszystkim warto jeszcze wieczorem przygotować strój na kolejny dzień, wszelkie niezbędne dokumenty i jedzenie, które doda energii na kilka godzin pracy. Trzeba też pamiętać o ustawieniu budzika i sprawdzeniu dojazdu do zakładu pracy. Jeśli obawiasz się niezręcznej ciszy przy pierwszym spotkaniu z nowymi kolegami z zespołu, możesz ponadto przygotować kilka tematów do rozmów. Najważniejsze jednak jest to, abyś przed pierwszym dniem w nowej firmie zadbał o chwilę relaksu – pomoże Ci to zmniejszyć stres i nastawić się pozytywnie na tę pierwszą, najważniejszą zmianę w pracy.