Ciasto przypala się od spodu? Winowajcą może być kolor blachy. Jak piec ciasto?

Jak piec ciasto? Ważne zasady

Pieczenie ciasta to dla wielu osób prawdziwa przyjemność. W końcu nic tak nie poprawia humoru jak zapach świeżo upieczonego biszkoptu czy szarlotki rozchodzący się po całym domu. Jednak, aby osiągnąć perfekcyjny efekt, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Jak zatem powinno się prawidłowo piec ciasto, aby się nie przypaliło ani nie opadło? Przede wszystkim zwróć uwagę na jakoś używanych składników. Świeże jajka, dobrej jakości masło, mąka o odpowiednim typie – to podstawa sukcesu. Kolejnym ważnym aspektem jest dokładne odmierzenie proporcji. W pieczeniu, w przeciwieństwie do gotowania, improwizacja rzadko kiedy wychodzi na dobre. Nawet niewielkie odchylenia od przepisu mogą wpłynąć na to, czy ciasto wyrośnie, czy będzie miało odpowiednią strukturę. Niezwykle istotna jest też temperatura składników. Często w przepisach pojawia się informacja o tym, by masło czy jajka miały temperaturę pokojową. Zbyt zimne składniki mogą sprawić, że ciasto będzie zbite i opadnie. A co zrobić, kiedy niemal za każdym razem nasze ciasto jest spalone od spodu?

Ciasto przypala się od spodu? Winowajcą może być kolor blachy

Oczywiście przyczyn tego, że każde upieczone przez nas ciasto ma przypalony spód może być wiele. Jedna natomiast jest dla wielu osób dosyć nieoczywista. Otóż ogromną rolę w równomiernym pieczeniu w piekarniku ma kolor blachy, w której umieściliśmy ciasto. Formy do pieczenia wykonane ze stali nierdzewnej uchodzą za uniwersalne, ale mało kto wie, że najlepiej sprawdzają się w piekarnikach gazowych. Tam, gdzie ciepło uderza od dołu, jasny metal nagrzewa się wolniej, chroniąc delikatne ciasta przed przypaleniem. Zdecydowanie odradza się stosowania w piekarnikach gazowych czarnych blach do pieczenia. Te zostały stworzone z myślą o piekarnikach elektrycznych. Najczęściej są one wykonane z aluminium lub stali węglowej, które szybciej i efektywniej przewodzą ciepło, dzięki czemu ciasto równomiernie się rumieni, a przygotowanie potrawy trwa krócej. Poza metalem do wyboru mamy jeszcze naczynia żaroodporne z ceramiki lub szkła. Te z kolei znakomicie sprawdzą się w przypadku pieczenia ciast drożdżowych.