Circle K extra w nowej odsłonie - program lojalnościowy oparty na wizytach i spersonalizowanych nagrodach

Nowe podejście do aplikacji Circle K to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów wobec prostych i przejrzystych rozwiązań. Coraz więcej osób docenia korzystanie z aplikacji mobilnych, które umożliwiają szybki dostęp do promocji i benefitów bez konieczności gromadzenia punktów, czy śledzenia skomplikowanych zasad. Circle K stawia na wygodę i transparentność, dlatego nowa wersja aplikacji koncentruje się na codziennych wizytach na stacjach, nagradzając je natychmiastowymi zniżkami i dodatkowymi nagrodami.

Rabaty przy każdej wizycie

Program lojalnościowy Circle K extra opiera się teraz na liczbie wizyt na stacji, dzięki czemu im częściej klienci korzystają z usług Circle K, tym szybciej zyskują wyższe rabaty. Każda wizyta - niezależnie od tego, czy dotyczy tankowania, zakupów w sklepie czy korzystania z myjni - przybliża użytkownika do kolejnego poziomu zniżek na paliwo. System obejmuje trzy progi rabatowe uzależnione od liczby wizyt w ciągu ostatnich 90 dniach, a każdy z nich oznacza wyższe korzyści. Na najwyższym poziomie, użytkownik może uzyskać nawet 8 gr/l stałego rabatu na paliwo. Circle K jako jedyna ogólnopolska sieć stacji oferuje klientom indywidualnym stały rabat na paliwo już od pierwszej wizyty. Wystarczy zakończyć rejestrację w aplikacji, aby zniżka naliczała się automatycznie od pierwszego litra, bez limitów w ramach jednej transakcji i bez żadnych ograniczeń co do liczby tankowań. Dzięki temu każdy klient może korzystać z rabatu wielokrotnie, tyle razy ile chce, w sposób elastyczny i wygodny, w pełni doceniając wartość programu już od pierwszej wizyty.

Spersonalizowane nagrody w aplikacji

Nowa aplikacja Circle K extra umożliwia także regularne korzystanie ze spersonalizowanych nagród. Po każdych pięciu wizytach na stacji uczestnik programu zobaczy na swoim koncie w aplikacji zestaw pięciu nagród do wyboru. Użytkownicy sami wybierają tę nagrodę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom - może to być na przykład darmowa kawa, Hot Dog, myjnia, przekąska lub produkt dostępny w ofercie sklepowej. Wybrana przez użytkownika nagroda zamienia się w jednorazowy kupon gotowy do wykorzystania na stacji. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie w aplikacji, natomiast fizyczna karta umożliwia korzystanie ze standardowych, stałych zniżek na paliwo i okresowych promocji na produkty z oferty sklepowej. Nowy system nagród pozwala użytkownikom w pełni korzystać z codziennych benefitów programu, a spersonalizowane propozycje sprawiają, że każda wizyta staje się prostym i przyjemnym doświadczeniem, które realnie nagradza zakupy na stacji.

– Program Circle K extra w nowej odsłonie stworzyliśmy w taki sposób, aby klienci od samego początku mogli czerpać z niego realne korzyści. Oparcie mechanizmu o liczbę wizyt sprawia, że każdy, niezależnie od tego, czy tankuje, robi zakupy w sklepie, czy korzysta z myjni, szybko doświadcza dodatkowych korzyści , a kolejne wizyty przybliżają go do wyższych rabatów i spersonalizowanych nagród do wyboru. Chcieliśmy odejść od tradycyjnego podejścia, w którym to klient musi najpierw udowodnić swoją lojalność wobec stacji. W naszym programie to marka jako pierwsza daje coś od siebie - już przy rejestracji w aplikacji użytkownik otrzymuje pakiet nagród powitalnych, a przy pierwszej wizycie na stacji stały rabat na paliwo. W ten sposób chcemy docenić wybór klienta od pierwszej wizyty i pokazać, że nasza relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie – mówi Rafał Droździak, szef Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.

Circle K extra w nowej wersji aplikacji gromadzi wszystkie najważniejsze korzyści w jednym miejscu, ułatwia codzienne zakupy i sprawia, że każda wizyta na stacji staje się bardziej satysfakcjonująca. Nowe zasady są przejrzyste i proste do zrozumienia, a nagrody dostosowane do potrzeb uczestników i co najważniejsze, dostępne natychmiast.

Regulamin aplikacji i opis nowych funkcjonalności dostępny jest na stronie: Circle K extra | Circle K