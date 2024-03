i Autor: shutterstock

Życie po śmierci

Co czują osoby, które przeżyły śmierć kliniczną? To, co wyjawiło medium mrozi krew w żyłach. Tak zmienia się życie po śmierci klinicznej

Śmierć kliniczna od lat budzi zainteresowanie ludzi. Wiele z nas zadaje sobie pytanie, co widzą i co czują osoby, które takiej śmierci doświadczyły? Okazuje się, że życie po śmierci ulega kompletniej przemianie. Medium wyjawiło w jednym ze swoich postów na Instagramie, co czują osoby, które przeżyły śmierć kliniczną. To, o czym pisze może wiele osób wprawić w osłupienie,