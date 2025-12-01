Co na prezent dla seniora? „Zdrowia, szczęścia i pomyślności” w praktyce

Z wiekiem naturalnie priorytetem staje się zdrowie, ale też m.in. poczucie niezależności. Wydaje się, że współcześni seniorzy są bardziej świadomi i mniej sceptyczni wobec nowoczesnej technologii, która daje tak wiele możliwości. A jeśli nie są – to możemy im je pokazać w te święta, m.in. w formie prezentów. Podaruj swojemu seniorowi coś, co pozwoli mu jeszcze lepiej zadbać o siebie, o swoje zdrowie, urodę i samopoczucie.

Aktywny senior

O tym, że ruch to zdrowie nikogo nie trzeba przekonywać. Aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku. Poza tym zachowanie sprawności i mobilności jak najdłużej oznacza większą samodzielność, lepsze zdrowie i samopoczucie. Aby wesprzeć bliską osobę w zadbaniu o siebie, możesz podarować jej nowoczesną i kompaktową bieżnię Urevo Spacewalk E3S. Mając do dyspozycji taki sprzęt, nawet przy niepogodzie, senior może wykonywać treningi w domu – maszerować lub biegać. Zaletą bieżni jest to, że pracuje cicho, mogą z niej korzystać osoby o wadze nawet do 120 kg, a silikonowe amortyzatory i pięciowarstwowy pas biegowy chronią stawy, kolana i kręgosłup przed kontuzją. Bezpieczeństwo użytkownika zwiększa antypoślizgowa struktura pasa bieżni. Wystarczy zmienić nachylenie, aby trening był intensywniejszy i by spalić nawet o 30 proc. więcej kalorii! Bieżnię można obsługiwać za pomocą dołączonego do niej pilota, wbudowane kółka transportowe i mała waga urządzenia ułatwiają jego transport i przechowywanie. Nawet jeśli senior mieszka w małym mieszkaniu, bieżnia zmieści się bez problemu np. pod łóżkiem lub w szafie. Dodatkowo można ją połączyć z aplikacjami mobilnymi (Kinomap, Zwift i Urevo), które motywują do działania, pozwalają planować treningi i monitorować swoje wyniki. Warto pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem treningu. Tu pomocne mogą być buty kompresyjne JetBoots Prime marki Therabody. To bezprzewodowe urządzenie do masażu limfatycznego, idealny towarzysz długich podróży i osób aktywnych. Wystarczy naładować buty i założyć na siebie jak spodnie. Są bardzo lekkie, a dzięki dołączonemu do zestawu plecakowi, można je schować lub wygodnie się z nimi przemieszczać. Wbudowany system pompowania generuje sekwencyjne ciśnienie (czas i poziom ciśnienia można regulować), które poprawia krążenie i ruchomość, zmniejsza ból i sztywność mięśni. Sesje przed treningiem przyspieszają regenerację i zapobiegają kontuzji.

i Autor: Sferis/ Materiały prasowe

Dla dbających o urodę

Twoja babcia, mama lub siostra przykłada szczególną wagę do detali? Starannie dobiera ubrania, dodatki, szminkuje usta i upina elegancko włosy? Jeśli tak, to zestaw Havit Beauty Set: suszarka z ładowarką bezprzewodową, lustrem, oświetleniem i głośnikiem będzie idealnym prezentem pod choinkę! Stacja ładująca ma minimalistyczny i elegancki design, zasila nie tylko suszarkę, ale też inne urządzenia i nie ma problemu z plątaniną kabli. Ładowarka jest jednocześnie głośnikiem Bluetooth, który zapewnia wysokiej jakości brzmienie ulubionej muzyki. Havit Beauty Set jest wyposażony także w diody LED z możliwością regulowania poziomu jasności. To aż cztery prezenty w jednym! Z pewnością doceni je każda kobieta.

Ulga w bólu

Jeśli masz w swoim otoczeniu osobę po 60. r.ż., która uprawia sporty i kocha ruch, to warto rozważyć podarowanie jej ręcznego masażera pistoletowego Havit MG1503. Po intensywnym treningu nadchodzi czas na regenerację. Masażer pistoletowy bardzo w tym pomaga, łagodzi napięcie mięśniowe i przyspiesza regenerację. Rytmiczne uderzenia o sile 10,5 kg sprawiają, że osoba masowana odczuwa głęboki i odprężający masaż, którego intensywność można dostosować indywidualnie do własnych potrzeb. Urządzenie można wygodnie przewozić, jest trwałe, lekkie (tylko 700 g), poręczne i działa nawet 4 godziny na jednym naładowaniu. Senior wybiera się na narty? Może zabrać masażer ze sobą! Potrzebuje regeneracji po intensywnym marszu z kijkami lub pływaniu? Używa masażera tu i teraz, na własnych warunkach. Jeśli Twój senior zmaga się z bólem i sztywnością mięśni szyi, podaruj mu masażer do karku Havit NM1702. To kompaktowe i praktyczne urządzenie przynosi ulgę po intensywnym treningu. Sprawdza się też w przypadku osób, które większość czasu spędzają w jednej pozycji np. siedząc za biurkiem lub przed telewizorem. Urządzenie dopasowuje się do kształtu szyi, a miękka tkanina, poliuretan i pianka zapewniają komfort użytkowania. Dzięki funkcji podgrzewania od 45°C do 55°C i delikatnemu uciskowi - masażer rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie i relaksuje – bez konieczności częstego ładowania.

Więcej ciepła

Dziadek lub babcia stale narzeka na uczucie zimnych dłoni i stóp? Może być to wynik m.in. zaburzonego krążenia, spowolnionego metabolizmu, redukcji tkanki tłuszczowej, która izoluje przed utratą ciepła bądź choroby. Zwłaszcza zimą dobrze mieć dodatkowe źródło ciepła. Jeśli senior mieszka w słabo ogrzewanym mieszkaniu, warto podarować mu elektryczny grzejnik konwektorowy NOVEEN CH8000 LCD Smart. To eleganckie urządzenie, które świetnie wkomponuje się w każdą przestrzeń. Dzięki wbudowanemu wentylatorowi szybciej rozprowadza ciepło po pomieszczeniu. Na jego obudowie znajduje się panel z wyświetlaczem, który pokazuje aktualną i zaprogramowaną temperaturę. Urządzenie ma też trzystopniową regulację mocy, a wszystkie funkcje można uruchomić, siedząc na kanapie – za pomocą pilota. W przypadku osób narzekających na stale zimne stopy, idealnym rozwiązaniem będą ogrzewane kapcie Glovii. W tym produkcie zastosowane zostały włókna węglowe, które dzięki emisji fal podczerwonych grzeją zmarznięte stopy – poprawiają krążenie krwi. Kapcie są wyposażone w specjalną kieszonkę do przechowywania baterii litowo-jonowej (ładowanie na USB) i antypoślizgową podeszwę, co zwiększa bezpieczeństwo seniora. Wykonane są z miękkiego, oddychającego i trwałego materiału. Z kolei miłośnicy spacerów, górskich wędrówek czy sportów zimowych docenią i będą chętnie używać ogrzewanych wkładek do butów Glovii. Działają one na tej samej zasadzie, co ogrzewane kapcie. Zawierają trwały element grzewczy z włókna węglowego, a emisja fal podczerwonych ma działanie prozdrowotne. Wystarczy włożyć wkładki do butów i uruchomić za pomocą dołączonego pilota. Ciepło równomiernie jest rozprowadzone na całej powierzchni stóp.

Wsparcie na co dzień

Nie zawsze możemy towarzyszyć bliskiej nam osobie czy służyć ramieniem podczas spaceru. Natomiast większość starszych osób pragnie jak najdłużej być niezależna, samodzielna. Jeśli masz taką osobę w swojej rodzinie i chcesz zadbać o jej bezpieczeństwo, lepszą jakość życia i samopoczucie, podaruj jej chodzik rehabilitacyjny aluminiowy z siedziskiem i torbą CH100AM. To doskonały prezent dla osób z ograniczoną mobilnością i pacjentów, którzy właśnie wracają do zdrowia np. po zabiegu, operacji czy poważnej chorobie. Chodzik ma cztery duże koła i miękkie, regulowane siedzisko, dzięki czemu zapewnia bezpieczne przemieszczanie się i wygodny odpoczynek. Jest wyposażony w lekką aluminiową ramę, hamulce z blokadą i regulowane rączki. Do zestawu dołączona jest torba, której senior może użyć podczas zakupów. Chodzik łatwo złożyć i przenieść. Duża średnica kół (20 cm) ułatwia przemieszczenie się zarówno w domu, jak i na zewnątrz, także na nierównych nawierzchniach. W przypadku świąt, urodzin czy imienin, czego najczęściej życzymy swoim bliskim? Oczywiście, zdrowia. Aby pomóc seniorowi szybciej powrócić do formy, możemy sprezentować mu również trójfunkcyjny balkonik aluminiowy B100AM. Jest polecany osobom po operacjach, w trakcie rehabilitacji neurologicznej i z ograniczoną sprawnością ruchową. Balkonik spełnia trzy funkcje: może służyć jako chodzik, podpórka i stabilizator pionizacji. Osobom np. po urazach pomaga uczyć się chodzić oraz bezpiecznie wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Ma regulowane uchwyty i antypoślizgowe stopki. Po złożeniu balkonik ma jedynie 10 cm szerokości, co sprawia, że łatwo go przechowywać i przenosić. Aluminiowy chodzik jest jednocześnie wytrzymały i lekki, zapewnia płynne i bezpieczne przemieszczanie się.

Jeśli nie masz pomysłu na świąteczny upominek, możesz skorzystać z wyżej wymienionych propozycji. Zastanów się, jakie są obecnie największe potrzeby i marzenia bliskiego ci seniora, a potem pomóż mu je spełnić!