Co siać i sadzić w sierpniu? To najlepszy czas dla niektórych kwiatów i warzyw

Sierpień to idealny czas na siew i sadzenie wielu roślin, zarówno warzyw, jak i kwiatów, które wzbogacą Twój ogród.

W sierpniu możesz wysiać warzywa takie jak szpinak czy jarmuż, a także posadzić cebule narcyzów czy hortensje.

To także doskonały moment na wysiew dwuletnich i wieloletnich kwiatów, które zakwitną w kolejnym sezonie.

Sprawdź, jakie konkretne gatunki roślin najlepiej sadzić i siać w sierpniu, aby cieszyć się ich pięknem i plonami.

Jakie warzywa i zioła wysiewać w sierpniu? Tutaj sprawdzą się: koper ogrodowy, rzodkiew, rzepa, szpinak, endywia, roszponka, sałata masłowa i krucha, jarmuż oraz kalarepa. Przy dobrej pogodzie jesienią możemy liczyć na zbiory. Jeśli zaś o kwiaty chodzi, lista jest zdecydowanie dłuższa.

Jakie kwiaty sadzimy w sierpniu?

W sierpniu sadzimy bulwy zimowitów, dzięki temu zakwitną już jesienią. Koniec sierpnia to także odpowiedni czas na sadzenie cebul narcyzów i szachownic: cesarskiej i kostkowej. Wraz z końcem lata można także sadzić hortensje. Ważne jednak, żeby stanowisko było zacienione, bo, mimo że sierpniowo-wrześniowe słońce nie jest już tak ostre, to może jeszcze poparzyć kwiaty. Druga część lata to także dobry czas na sadzenie różaneczników. Zwróćmy uwagę, by dzień przesadzania rododendronów był raczej bezchmurny i wilgotny. Najlepiej robić to rano lub późnym popołudniem.

Jakie kwiaty wysiać w sierpniu?

Sierpień to czas, w którym siejemy kwiaty dwuletnie oraz wieloletnie. To dobry moment na wysianie malwy, dziewanny, marchwi, łubinu oraz niezapominajek, bratków, dzwonków ogrodowych i stokrotek. Wraz z końcem sierpnia i początkiem września warto także wysiać nagietki, smagliczki, chabry, zawilce i fiołki. Wysiane teraz zdążą podrosnąć do zimy, a dzięki temu szybciej zakwitną i upiększą ogród. Jeśli siejemy kwiaty bezpośrednio na rabaty, warto wcześniej przygotować glebę. Usuwamy z niej przekwitnięte rośliny i chwasty. Nawozimy ziemię kompostem lub preparatami bogami w potas oraz fosfor i motyczkujemy, rozbijając większe grudki. Po tygodniu siejemy kwiaty. Nasiona umieszczamy rzędowo w rowkach. Po wysianiu delikatnie przykrywamy nasiona ziemią.

ZOBACZ TEŻ: Liście powoli zmieniają kolor, ale to jeszcze nie czas na cięcie. Kiedy przycinać piwonie? Zrób to w tym terminie, a piwonie obsypią się kwiatami w kolejnym sezonie