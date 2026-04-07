Czwarty trymestr bywa dużym wyzwaniem. Sprawdź, jak przygotować się na pierwsze tygodnie po porodzie

Czwarty trymestr i brak snu. Jak zmęczenie wpływa na młodą mamę?

Czas tuż po narodzinach dziecka, nazywany często czwartym trymestrem, to dla wielu z nas ogromne wyzwanie. Zderzamy się wtedy z zupełnie nową rzeczywistością, w której opieka nad maluchem pochłania każdą wolną chwilę w ciągu dnia i nocy. Często po prostu brakuje nam sił, by zająć się czymkolwiek innym poza ciągłym karmieniem i usypianiem.

Dzieje się tak dlatego, że organizm po porodzie jest mocno osłabiony, a przerywany sen dodatkowo potęguje uczucie fizycznego rozbicia. Jak możemy przeczytać na stronie organizacji NAMI, ten wczesny okres to prawdziwy test dla rodziców, w którym ogromną rolę odgrywają również szalejące hormony. Warto po prostu dać sobie przestrzeń na to zmęczenie i uświadomić sobie, że brudne naczynia w zlewie naprawdę mogą poczekać.

Dolegliwości fizyczne w czasie połogu. Co dokładnie dzieje się z ciałem

Zwykle słyszymy o pięknych chwilach z noworodkiem, ale rzadko kto otwarcie mówi o tym, co dokładnie przechodzi wtedy ciało kobiety. Na podstawie informacji z kliniki Mayo Clinic warto przygotować się na kilka dość uciążliwych dolegliwości po porodzie naturalnym:

skurcze brzucha przypominające ból miesiączkowy (macica obkurcza się i powoli wraca do dawnego rozmiaru)

krwawienie i upławy, które mogą trwać od około miesiąca do sześciu tygodni

popuszczanie moczu podczas śmiechu czy kaszlu (jest to efekt mocno osłabionych mięśni dna miednicy)

bolesne guzki w okolicach odbytu (czyli hemoroidy pojawiające się po ogromnym wysiłku przy parciu)

wzmożone wypadanie włosów, które u niektórych pań może utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy

Te wszystkie objawy są całkowicie normalną reakcją organizmu i w większości przypadków same znikną. Dobrym pomysłem jest zapewnić sobie dużo spokoju i nie przejmować się tym, że brzuch jeszcze przez jakiś czas wygląda zupełnie tak samo jak w ciąży.

Jak przygotować się na pierwsze dni z dzieckiem w domu? Sprawdzone rady

Jeszcze przed rozwiązaniem warto zorganizować codzienne sprawy tak, żeby po powrocie ze szpitala skupić się wyłącznie na dziecku i własnym odpoczynku. Według wskazówek od Kaiser Permanente świetnym sposobem jest robienie podwójnych porcji obiadów w ostatnich tygodniach ciąży i zamrożenie ich na później, co na pewno ułatwi życie świeżo upieczonym rodzicom. Dobrze jest też poprosić bliskich o pomoc w drobnych obowiązkach, takich jak wyprowadzenie psa czy wstawienie prania, a ewentualnym gościom wyznaczyć krótkie ramy czasowe na odwiedziny. Niezwykle ważne jest dogadanie się z partnerem w kwestii nocnych pobudek i zmiany pieluch, aby każdy miał szansę na chociaż kilka godzin snu. Gdy tylko poczujesz się odrobinę lepiej, spróbuj wyjść z wózkiem na krótki spacer wokół bloku, ponieważ świeże powietrze znakomicie pomaga przewietrzyć głowę i złapać trochę dystansu do nowych obowiązków.

Depresja poporodowa a zwykły spadek nastroju. Zwróć uwagę na te objawy

Lekki spadek nastroju, płaczliwość i rozdrażnienie w pierwszych dniach po narodzinach dziecka to stan bardzo powszechny u ogromnej liczby kobiet. Taki gorszy humor, potocznie nazywany baby bluesem, zazwyczaj mija samoczynnie po upływie około dwóch tygodni, gdy sytuacja nieco się stabilizuje. Czasami jednak uczucie przygnębienia nie znika, a wręcz zaczyna mocno utrudniać codzienne wstawanie z łóżka i zajmowanie się maluchem.

Jeżeli odczuwasz ciągły strach, masz bardzo natrętne myśli lub pojawiają się u ciebie pomysły, by skrzywdzić siebie czy noworodka, może to świadczyć o znacznie poważniejszym problemie. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wskazuje, że w takiej sytuacji warto jak najszybciej poszukać wsparcia u zaufanej osoby lub zgłosić się do lekarza. Warto pamiętać, że opowiedzenie o swoich najczarniejszych obawach to żaden wstyd, a zdrowie psychiczne rodzica jest równie ważne, co zdrowie samego dziecka.

Źródła

Kaiser Permanente (Postpartum Basics – PDF) () (https://mydoctor.kaiserpermanente.org/ncal/Images/Handouts%20Post%20Partum_tcm75-2606971.pdf)

Mayo Clinic — "Postpartum care: What to expect after a vaginal birth" () (https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/postpartum-care/art-20047233)

NAMI — Mental Health for New Parents () (https://www.nami.org/new-parents/mental-health-for-new-parents/)

U.S. Department of Health & Human Services (HHS) — “Support for You” () (https://www.hhs.gov/healthcare/maternal-health/newborn-supply-kit/support-for-you/index.html)

11