Czym podlewać surfinie, żeby pięknie kwitły? Domowy nawóz z kuchennych składników sprawi, że kwiaty będą wylewać się z doniczki. Genialny patent na piękny balkon

Czym podlewać surfinie by pięknie kwitły? Najlepszym domowym sposobem na nawóz są fusy od kawy. Prosty trik, dzięki któremu kwiaty będą wylewać się z doniczki, tworząc obłędny widok. Surfinie to niewątpliwie jedne z najbarwniejszych kwiatów, które latem pojawiają się na naszych balkonach i parapetach. Długie, zwisające i ukwiecone pędy rośliny najpiękniej prezentują się w podwieszanych doniczkach np. pod zadaszeniem balkonów czy tarasów. Doskonale wyglądają także w skrzynkach na balkonowych balustradach. Warto wiedzieć, że surfinia to odmiana petunii ogrodowej, która jest dostępna w różnych kolorach. Najpopularniejsze są białe, czerwone, różowe oraz fioletowe. Pięknie prezentują się także dwubarwne np. biało-żółte lub różowo-białe. Surfinie delikatnie pachną i są łatwe w uprawie, przez co polecane są początkującym ogrodnikom. Jednak czasami zdarza się, że surfinie na naszym balkonie marnieją. Przestają kwitnąć i więdną to znak, że popełniliśmy podstawowy błąd w pielęgnacji rośliny. Jak uratować kwiaty?

Czym podlewać surfinie, żeby pięknie kwitły? Domowa odżywka z fusów zasili surfinie

Surfinie będą pięknie kwitły, jeśli zastosujemy domowe nawozy. Jedną z popularnych odżywek jest mikstura z banana lub skórek od bananów. O tym, jak ją przygotować piszemy tu. Innym sposobem jest nawóz z fusów po kawie. Resztki po przygotowaniu małej czarnej wystarczy zalać odstana przegotowaną wodą. Takim naparem podlewamy surfinie co trzy dni. Fusy można także wysuszyć i zmieszać z wierzchnia warstwą ziemi w doniczce.

Dlaczego Surfinie marnieją? Oto przyczyna i sposób na uratowanie kwiatów

Odpowiednio pielęgnowane surfinie kwitną przez całe lato. Te popularne kwiaty balkonowe źle znoszą suszę dlatego wiele osób z obawy przed przesuszeniem podlewa surfinie zbyt obficie. To właśnie największy błąd. Przelane kwiaty więdną i przestają kwitnąć. Żeby je uratować, trzeba szybko oczyścić korzenie i przesadzić roślinę do nowej ziemi. Inną przyczyną więdnięcia kwiatów, możne być nadmierne nawożenie. Wtedy ratunkiem także będzie przesadzenie kwiatów do nowego podłoża. Jak dbać o surfinie, by obficie kwitły aż do późnej jesieni?

Jak dbać o surfinie, aby pięknie kwitły? Zasady pielęgnacji surfinii

Jak pisaliśmy wyżej, surfinie nie są wymagającymi roślinami. Zasady pielęgnacji są proste, warto jednak postawić na sadzonki z pewnego źródła. Nie wolno ich sadzić zbyt gęsto. Te kwiaty balkonowe mają rozbudowany system korzeniowy, dlatego trzeba im zostawić przestrzeń do rozwoju. Luki pomiędzy łodygami szybko znikną zasłonięte przez nowe pędy. Surfinie dobrze rosną w żyznej i przepuszczalnej glebie. Roślina źle znosi suszę. W upały trzeba ją podlewać dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Kwiaty nie przepadają także za zraszaniem. Podczas deszczu warto zabrać doniczki do miejsc osłoniętych od wody. Surfinie dobrze znoszą słońce. Najlepiej rosną, kiedy podłoże jest lekko wilgotne. Trzeba uważać, by ich nie przelać. Przekwitnięte kwiaty warto regularnie usuwać, dzięki temu w miejscu starych, pojawią się nowe. Najłatwiejsze w uprawie są odmiany: Trailing Red — odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, dlatego świetnie sprawdzi się w przypadku balkonów bez zadaszenia; Lavender Bouquet — dobrze znosi ostre słońce, sprawdzi się na balkonie po stronie południowej.

