Czym wyczyścić dłonie po świątecznym gotowaniu? Tak pozbędziesz się śladów po orzechach i buraczkach. Dłonie będą czyściutkie

Prezenty last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Przedświąteczne przygotowania to nie tylko sprzątanie, ale także gotowanie. Przyrządzanie świątecznych potraw wiąże się jednak z wieloma niedogodnościami. Najczęściej po przygotowaniu świątecznego jedzenia orientujemy się, że na naszych dłoniach widoczne są zabrudzenia, którym nie jest w stanie usunąć zwykłe mydło. Oczywiście najrozsądniej byłoby po prostu do kuchni zakładać gumowe rękawiczki, które skutecznie ochroniłyby nasze ręce, jednak chyba nikt nie wytrzymałby w nich kilku godzin. Z tego względu podpowiadamy czym wyczyścić dłonie po orzechach włoskich, buraczkach czy grzybach. To właśnie te trzy składniki potrafią mocno zabrudzić dłonie.

Czym umyć dłonie po orzechach włoskich?

Orzechy włoskie to jeden z podstawowych składników kuchni bożonarodzeniowej. Dodajemy je do ciast, dań głównych, przystawek. Dlatego jeśli spędziłaś czas na obieraniu i rozdrabnianiu orzechów, to na twoich dłoniach pojawiły się brązowe zabrudzenia, których nie usuniesz podczas standardowego mycia. Czym najlepiej wyczyścić ręce po orzechach włoskich? Jednym z najskuteczniejszych sposobów na umycie dłoni z trudnych zabrudzeń jest przetarcie ich octem winnym. Wystarczy zwilżyć nim wacik i pocierać zabrudzone miejsca na skórze. Potem wykonaj peeling z soli i oliwy z oliwek. Tak przygotowaną mieszanką należy pocierać dłonie, by dokładnie je oczyścić, a przy okazji usunąć martwy naskórek wraz z zabrudzeniami.

Czym wyczyścić brudne dłonie po buraczkach i grzybach?

Podczas obierania i krojenia buraczków czy grzybów ich naturalne barwniki szybko brudzą skórę na dłoniach. Czym wyczyścić dłonie po buraczkach i grzybach? Wykorzystaj cytrynę. Właściwości rozjaśniające cytryny są powszechnie znane i sprawdzą się również w tym przypadku. Przygotują kąpiel dla dłoni z letniej wody i soku z dwóch cytryn. Maczaj w niej dłonie przez kilka minut, a brud zniknie z twoich dłoni.