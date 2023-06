Ręczniki śmierdzą po praniu? Przez ten jeden błąd Twoje będzie brzydko pachnieć i nie będzie wystarczająco czyste Jak prawidłowo prać ręczniki?

Dlaczego ręczniki po praniu śmierdzą? Skąd bierze się nieprzyjemny zapach?

Regularne pranie ręczników to jedna z podstawowych zasad higieny. Ręczniki często są narażane na działanie wilgoci i mają regularny kontakt z naszą skórą. Zbierają się na nich bakterie, drobnoustroje oraz martwy naskórek. Uznaje się, że ręczniki powinno prać się w wysokich temperaturach, niektórzy sugerują nawet 90 stopni Celsjusza. Nie zawsze jednak jest to możliwe, a wysoka temperatura możni zniszczyć tkaninę oraz kolor. Dlaczego jednak bywa, że wyjęte z pralki ręczniki śmierdzą?

Najczęściej popełniane błędy podczas prania ręczników. Przez to brzydką pachną

Do najpopularniejszych błędów popełnianych podczas prania ręczników należy zbyt krótki program oraz zbyt niska temperatura. Zawsze sprawdzaj metki i zalecenia producenta odnośnie prania. Jeżeli jest to możliwe to pierz ręczniki w wysokiej temperaturze. Podczas prania możesz dodać do pralki sodę oczyszczoną. Pomaga ona walczyć z bakteriami oraz brzydkimi zapachami. Zamiast płynu do płukania możesz użyć niewielkiej ilości octu. Kolejną przyczyną jest nieodpowiednie suszenie ręczników. Jeżeli po użyciu zostawimy ręczniki w wilgotnym pomieszczeniu to jest to idealne środowisko do rozmnażania się bakterii.

