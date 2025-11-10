Miękkie i delikatne kopytka wymagają odpowiedniego przygotowania ziemniaków, a także właściwego doboru składników.

Sekretem idealnych kopytek jest dodanie pewnego płynu do gotowania ziemniaków oraz użycie tylko żółtek.

Odkryj proste triki, które sprawią, że Twoje kopytka będą rozpływać się w ustach, a także pomysł na ich serwowanie.

Jeśli zastanawiasz się jak zrobić kopytka, które będą miękkie i delikatne, ale pełne smaku zacznij od ugotowania ziemniaków. Choć przywykliśmy do tego, że do kopytek wykorzystujemy kartofle, które zostały z obiadu z poprzedniego dnia, to smaczniejsze będą ugotowane na świeżo. Trzeba tez pamiętać o odpowiedniej mące i jajkach.

Jak zrobić mięciutkie kopytka? Dodaj pół szklanki tego płynu do gotowania, a będą delikatne jak na obiedzie u babci

Podstawą dobrych kopytek są ziemniaki. Do kopytek najlepsze będą sypkie i mączyste. Dlatego wybierz typ kulinarny C, np. odmiany: Tajfun, Bryza, Boryna. A jeśli chcesz, żeby kopytka były delikatne i rozpływające się w ustach do gotowania ziemniaków dodaj mleko. Wystarczy 200 mil na 3 litry wody. Tak ugotowane ziemniaki odcedź, dodaj masło, przeciśnij przez praskę i użyj do przygotowania kopytek według ulubionego przepisu. Kolejnym trikiem na miękkie kopyta jest użycie jedynie żółtka zamiast całego jaja. Białko może sprawić, że ziemniaczane kluseczki będą twardsze. Do przygotowania kopytek używamy także mąki pszennej i odrobiny mąki ziemniaczanej. Pamiętaj też, że kopytka gotujemy we wrzącej osolonej wodzie. A jeśli do przygotowania kopytek używasz ziemniaków, które zostały z poprzedniego dnia, ugotuj kluseczki w wodzie z dodatkiem mleka. Żeby nie sklejały się po ugotowaniu trzeba je dokładnie odcedzić, polać roztopionym masłem lub olejem i dokładnie wymieszać. Jednak jeśli planujesz podać kopytka jako samodzielne danie, warto na patelni roztopić masło i podsmażyć na nim pokrojoną szalotkę oraz kila listków szałwii. Następnie dodać odrobinę wody z gotowania kopytek i same kopytka. Całość doprawić solą i pieprzem, a przed podaniem posypać parmezanem. Dokładny przepis na tradycje kopytka znajdziesz TU.