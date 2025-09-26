Domowa odżywka do kwiatów na jesień. Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa, szybko pojawią się nowe liście

- Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, przepuszczalnej glebie, w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu, dobrze znosi też częściowe zacienienie.
- Podlewaj umiarkowanie, dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, ponieważ zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody.
- Aby pobudzić wzrost nowych liści zamiokulkasa jesienią, podlej go domową odżywką z pokrzywy i fusów kawy, bogatą w potas, azot, fosfor i inne cenne składniki odżywcze.
- Domową odżywkę przygotujesz zalewając 20 g suszonej pokrzywy 200 ml wrzącej wody, dodając łyżeczkę fusów kawy i odstawiając do wystygnięcia, stosuj raz na dwa tygodnie.
Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem zamii, pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.
Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa. Domowa odżywka do kwiatów na jesień
Jeśli chcemy, by zamiokulkas wypuszczał nowe liście, wczesną jesienią warto podlać go domową odżywką z pokrzywy i fusów kawy. Mieszanka dostarczy roślinie potasu, azotu i fosforu. Ponadto ma w skaldzie cenne składniki, które stymulują ukorzenianie się roślin doniczkowych oraz wspierają rozwój i wzmacniają odporność na choroby, czyli: magnez, żelazo, wapń, krzem, mangan i cynk oraz witaminy A, B 2, C i K. Wszystkie te substancje wspierają rozwój roślin, stymulują ich ukorzenianie oraz wzrost i wzmacniają ich odporność na choroby. Żeby przygotować domową odżywkę, 20 g suszonej pokrzywy zalej 200 ml wrzącej wody. Dodaj łyżeczkę fusów kawy i odstaw do wystygnięcia. Taką miksturą podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie.
