Domowa odżywka do kwiatów na jesień. Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa, szybko pojawią się nowe liście

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, przepuszczalnej glebie, w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu, dobrze znosi też częściowe zacienienie.

Podlewaj umiarkowanie, dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, ponieważ zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody.

Aby pobudzić wzrost nowych liści zamiokulkasa jesienią, podlej go domową odżywką z pokrzywy i fusów kawy, bogatą w potas, azot, fosfor i inne cenne składniki odżywcze.

Domową odżywkę przygotujesz zalewając 20 g suszonej pokrzywy 200 ml wrzącej wody, dodając łyżeczkę fusów kawy i odstawiając do wystygnięcia, stosuj raz na dwa tygodnie.

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem zamii, pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa. Domowa odżywka do kwiatów na jesień

Jeśli chcemy, by zamiokulkas wypuszczał nowe liście, wczesną jesienią warto podlać go domową odżywką z pokrzywy i fusów kawy. Mieszanka dostarczy roślinie potasu, azotu i fosforu. Ponadto ma w skaldzie cenne składniki, które stymulują ukorzenianie się roślin doniczkowych oraz wspierają rozwój i wzmacniają odporność na choroby, czyli: magnez, żelazo, wapń, krzem, mangan i cynk oraz witaminy A, B 2, C i K. Wszystkie te substancje wspierają rozwój roślin, stymulują ich ukorzenianie oraz wzrost i wzmacniają ich odporność na choroby. Żeby przygotować domową odżywkę, 20 g suszonej pokrzywy zalej 200 ml wrzącej wody. Dodaj łyżeczkę fusów kawy i odstaw do wystygnięcia. Taką miksturą podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie.

ZOBACZ TEŻ: Grudnik szykuje się do sezonu. Ta odżywka sprawi, że szlumbergera będzie kwitła jak szalona. Zasady pielęgnacji grudnika