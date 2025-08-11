Domowy ratunek na pękające pięty. Rozpuść 5 tabletek i nałóż na noc na stopy. Będą miękkie i gładkie jak u dziecka. Sposób na pękające pięty

Popękane pięty to powszechny problem, często nasilający się latem i wymagający odpowiedniej pielęgnacji.

Aspiryna, dzięki zawartości kwasu salicylowego, doskonale zmiękcza, złuszcza i wygładza przesuszoną skórę pięt.

Przygotuj domową maseczkę: rozgnieć 5 tabletek aspiryny, dodaj sok z cytryny i nałóż na stopy na noc.

Odkryj, jak ten prosty zabieg przywróci Twoim piętom gładkość i zdrowy wygląd!

Domowy ratunek na pękające pięty. Wygładzi i zmiękczy skórę stóp

Popękane pięty to dosyć powszechny problem, z którym większość z nas walczy dopiero latem. Wówczas chcemy założyć nowe klapki lub sandały i szukamy sposobu, który pomoże nam szybko uporać się z nieestetycznym wyglądem naszych stóp. Bywa, że problem nasila się, gdy nosimy źle dobrane obuwie, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. To bardzo częsta przypadłość u kobiet, które często noszą buty na obcasie. Mocno przesuszona skóra na stopach jest grubsza i łatwo pęka, a to z koeli może doprowadzić do zakażeń. Dlatego warto wiedzieć, jak wygładzić suche i popękane pięty oraz przywrócić im odpowiedni poziom nawilżenia. Jednym ze sposobów na popękane pięty jest zastosowanie aspiryny. Ten popularny lek doskonale poradzi sobie z przesuszoną i popękaną skórą na spodzie stóp. Zmiękcza skórę na piętach, a kurację z jej użyciem można stosować często, aż do uzyskania efektu.

Rozpuść 5 tabletek i nałóż na stopy. Pięty będą gładkie jak u dziecka

W walce z pękającymi piętami warto przede wszystkim zmiękczyć naskórek, usunąć zrogowacenia i nawilżyć skórę. Dlatego świetnie sprawdzi się w tym właśnie aspiryna, ponieważ zawiera kwas salicylowy, który ma właściwości złuszczające, zmiękczające i przeciwzapalne. Pomaga usunąć martwy naskórek, zmiękczyć stwardniałą skórę i złagodzić stan zapalny. Jak stosować aspirynę na pękające pięty? Przygotuj maseczkę złuszczającą na stopy. Potrzebujesz:

5 tabletek aspiryny (bez powłoczki),

1 łyżka soku z cytryny lub wody,

kremu nawilżającego lub wazeliny.

Przepis na maseczkę złuszczającą na pękające pięty:

W miseczce rozgnieć tabletki na drobny proszek Dodaj sok z cytryny stopniowo mieszając, aż uzyskasz gęstą pastę. Umyj stopu i nałóż przygotowaną maseczkę na pękające pięty, starając się pokryć całą ich powierzchnię. Owiń stopy folią spożywczą i załóż bawełniane skarpetki. Pozostaw maseczkę na piętach na całą noc (minimum 3-4 godziny). Rano zdejmij skarpetki lub folię i spłucz stopy ciepłą wodą. Delikatnie usuń zmiękczony naskórek pumeksem lub specjalną tarką do stóp. Na koniec nałóż grubą warstwę kremu nawilżającego lub wazeliny.

Powtarzaj kurację 2-3 razy w tygodniu, aż do uzyskania poprawy wyglądu swoich stóp.