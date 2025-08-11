Domowy ratunek na pękające pięty. Rozpuść 5 tabletek i nałóż na noc na stopy. Będą miękkie i gładkie jak u dziecka. Sposób na pękające pięty

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-11 13:30

Chcesz założyć ulubione klapki, ale wygląd Twoich stóp pozostawia wiele do życzenia? Niestety pękające pięty to dosyć częsty problem, który staje się dla nas uciążliwy właśnie latem. Wtedy zastosuj domowy ratunek na pękające pięty, dzięki któremu będą gładkie jak u dziecka. Rozpuść 5 tabletek i nałóż na noc na stopy. Przepis na maseczkę złuszczającą na stopy znajdziesz poniżej.

Sposób na pękające pięty

Autor: Shutterstock Sposób na pękające pięty
  • Popękane pięty to powszechny problem, często nasilający się latem i wymagający odpowiedniej pielęgnacji.
  • Aspiryna, dzięki zawartości kwasu salicylowego, doskonale zmiękcza, złuszcza i wygładza przesuszoną skórę pięt.
  • Przygotuj domową maseczkę: rozgnieć 5 tabletek aspiryny, dodaj sok z cytryny i nałóż na stopy na noc.
  • Odkryj, jak ten prosty zabieg przywróci Twoim piętom gładkość i zdrowy wygląd!

Domowy ratunek na pękające pięty. Wygładzi i zmiękczy skórę stóp

Popękane pięty to dosyć powszechny problem, z którym większość z nas walczy dopiero latem. Wówczas chcemy założyć nowe klapki lub sandały i szukamy sposobu, który pomoże nam szybko uporać się z nieestetycznym wyglądem naszych stóp. Bywa, że problem nasila się, gdy nosimy źle dobrane obuwie, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. To bardzo częsta przypadłość u kobiet, które często noszą buty na obcasie. Mocno przesuszona skóra na stopach jest grubsza i łatwo pęka, a to z koeli może doprowadzić do zakażeń. Dlatego warto wiedzieć, jak wygładzić suche i popękane pięty oraz przywrócić im odpowiedni poziom nawilżenia. Jednym ze sposobów na popękane pięty jest zastosowanie aspiryny. Ten popularny lek doskonale poradzi sobie z przesuszoną i popękaną skórą na spodzie stóp. Zmiękcza skórę na piętach, a kurację z jej użyciem można stosować często, aż do uzyskania efektu. 

Rozpuść 5 tabletek i nałóż na stopy. Pięty będą gładkie jak u dziecka

W walce z pękającymi piętami warto przede wszystkim zmiękczyć naskórek, usunąć zrogowacenia i nawilżyć skórę. Dlatego świetnie sprawdzi się w tym właśnie aspiryna, ponieważ zawiera kwas salicylowy, który ma właściwości złuszczające, zmiękczające i przeciwzapalne. Pomaga usunąć martwy naskórek, zmiękczyć stwardniałą skórę i złagodzić stan zapalny. Jak stosować aspirynę na pękające pięty? Przygotuj maseczkę złuszczającą na stopy. Potrzebujesz:

  • 5 tabletek aspiryny (bez powłoczki),
  • 1 łyżka soku z cytryny lub wody,
  • kremu nawilżającego lub wazeliny.

Przepis na maseczkę złuszczającą na pękające pięty:

  1. W miseczce rozgnieć tabletki na drobny proszek
  2. Dodaj sok z cytryny stopniowo mieszając, aż uzyskasz gęstą pastę.
  3. Umyj stopu i nałóż przygotowaną maseczkę na pękające pięty, starając się pokryć całą ich powierzchnię.
  4. Owiń stopy folią spożywczą i załóż bawełniane skarpetki.
  5. Pozostaw maseczkę na piętach na całą noc (minimum 3-4 godziny).
  6. Rano zdejmij skarpetki lub folię i spłucz stopy ciepłą wodą. Delikatnie usuń zmiękczony naskórek pumeksem lub specjalną tarką do stóp.
  7. Na koniec nałóż grubą warstwę kremu nawilżającego lub wazeliny.

Powtarzaj kurację 2-3 razy w tygodniu, aż do uzyskania poprawy wyglądu swoich stóp.

