Domowy środek na kleszcze. Sprawdzi się też do ochrony psa. To cudo zrobisz w kilka minut

Co odstrasza kleszcze? Jaki będzie najlepszy środek na kleszcze dla pasa? Pytania wracają jak bumerang każdej wiosny. Na szczęście jest kilka specyfików, które pomogą w walce z tymi intruzami przyczepiającymi się do naszego ciała. Niestety nie ma jednego najskuteczniejszego środka, który będzie stuprocentowo skuteczny. Jednak kleszcze nie lubią wielu zapachów, które dla nas są przyjemne i nieszkodliwe. Wystarczy mieszanka odpowiednich olejków eterycznych lub ziołowa herbatka, by zniechęcić kleszcze do zatopienia ryjka w naszej skórze. Takie mikstury zabezpieczą przed ukąszeniem również psy i koty.

Jak chronić się przed kleszczami i kogo nie atakują kleszcze? Zasady, które warto znać

Żeby dobrze ochronić się przed kleszczami trzeba poznać ich zwyczaje. -Kleszcze możemy spotkać na obrzeżach lasów, wraz z przylegającymi do nich użytkami zielonymi, na polanach, nadrzecznych łąkach i bagnach, w lasach liściastych, wysokich trawach, przydomowych ogródkach, działkach i miejskich parkach. W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku. W temperaturze poniżej 4 st. C kleszcze zapadają w letarg. Niekorzystne warunki pogodowe przesypiają w ściółce - informuje Stacja Sanitarno Epidemiczna w Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto jak wynika z badań naukowców z Uniwersytety Masaryka w Brnie, kleszcze najchętniej kłują ludzi z grupą krwi A (36 procent przypadków), a najrzadziej takie, które mają grupę krwi B (15 procent przypadków). Kleszcze wabi także pot oraz woń wanilii i kokosu, dlatego lepiej nie używać kosmetyków z tymi nutami zapachowymi. Co zatem odstraszy kleszcze?

Co odstrasza kleszcze i będzie odpowiednie nie tylko dla ludzi ale także psa? Domowy środek na kleszcze, który zrobisz w kilka minut

Na rynku dostępnych jest mnóstwo repelentów, które mają chronić przed komarami i kleszczami jednak wiele z nich zawiera sporo niezdrowych chemicznych substancji. Dlatego zamiast spryskiwać siebie i zwierzęta preparatami z drogerii lepiej przygotować domowy środek oparty na wyciągach z ziół np. melisy, rozmarynu czy tymianku. Dlatego warto przygotować z nich napar, który posłuży nam do odstraszania tych pajęczaków. Łyżeczkę suszonego rozmarynu i tymianku zaparzamy w 100 ml wody. Po godzinie odcedzamy, dodajemy kilka kropel soku z cytryny i przelewamy do atomizera. Takim preparatem możemy spryskać siebie ale także psa lub kota. Innym skutecznym, domowym preparatem odstraszającym kleszcze będzie napar z wrotyczu. Wrotycz pospolity ze względu na swój intensywny zapach był często wykorzystywany w rytuałach pogrzebowych. Ziele włożone do trumny miało zabezpieczyć ciało zmarłego przed robakami. Roślina jest bogata w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, mole, mrówki, mszyce i wiele innych szkodników. Domowy preparat z wrotyczu ochroni nas nie tylko przed kleszczami ale także komarami. Żeby zrobić miksturę wystarczą trzy łyżki rozdrobnionych suszonych kwiatów. Trzeba zalać je dwiema szklankami wrzątku, przykryć i odstawić na pół godziny. Ostudzoną herbatką smarujemy ciało. W taki sam sposób możemy ochronić przed kleszczami psa lub kota. Na rynku dostępne są także olejki z wrotyczu, które można rozrobić z wodą i także stworzyć środek przeciwko kleszczom i komorom.

