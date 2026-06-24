Działkowicz sprzedał mi patent na szybkie podgrzanie wody w basenie. W kilka minut będzie miała 24 st. C. Szybki sposób na podgrzanie wody w basenie

Upały nie odpuszczają, a chłodna woda w basenie to marzenie – niestety, podgrzewanie bywa kosztowne i czasochłonne.

Pewien działkowicz odkrył genialny i tani patent, dzięki któremu woda w basenie nagrzewa się błyskawicznie, bez fortuny wydanej na prąd.

Sprawdź, jak podgrzać wodę z 11 do 24 stopni Celsjusza i ciesz się ciepłą kąpielą już dziś!

Działkowicz sprzedał mi patent na szybkie podgrzanie wody w basenie

Nad Polskę nadciągnęły mordercze upały, które od kilku dni nie odpuszczają i wiele wskazuje na to, że jeszcze trochę ten żar z nieba będzie się lać. W takie dni z pewnością kąpiel w basenie to zbawienie dla większości z nas. Nic dziwnego, że coraz popularniejsze wśród Polaków staje się umieszczanie ich w przydomowych ogródkach. Niestety nie każdy z nas może pozwolić sobie na podgrzewany basen i w związku z tym często zastanawiamy się, jak szybko podwyższyć temraturę wody, by nadawała się do kąpieli. Oczywiście można wystawić wypełniony wodą basen bezpośrednio na słońce, jednak w ten sposób podgrzewanie potrwa co najmniej kilka godzin. Co zatem możemy zrobić, jeśli zależy nam na tym, aby szybko po rozłożeniu basenu wskoczyć do wody i przy okazji nie doznać szoku termicznego? Oczywiście można wlewać ciepłą wodę z kranu, jednak będzie nas to kosztować fortunę. W takiej sytuacji warto skorzystać z patentu działkowicza, którem udało się podnieść temperaturę wody w basenie z 11 do 24 stopni Celsjusza. Jak tego dokonał?

Jak szybko podgrzać wodę w basenie? Trik na przetrwanie upału

Zamiast narażać się na koszty związane z wypełnianiem basenu ciepła wodą z kranu, zdecydowanie lepiej jest zastosować sposób na szybkie podgrzanie tej wody. Okazuje się, że wystarczy wypełniony wodą basen przykryć z wierzchu folią bąbelkową. Rolka takiej folii kosztuje grosze, a skutecznie przyspieszy nagrzewanie wody. Plastikowe bąbelki zadziałają jak soczewki i woda nagrzeje się w kilka chwil.

Sposoby na ochłodzenie w czasie upałów

Poza kąpielą w basenie, na którą nie każdy może sobie pozwolić, istnieje jeszcze kilak metod, które przyniosą nam ulgę w nawet najgorszy upał.

Nawadnianie: Pij dużo wody (unikaj słodkich napojów, alkoholu, nadmiaru kofeiny).

Chłodzenie ciała:

Chłodny prysznic/kąpiel lub moczenie stóp.

Mokre okłady na punkty pulsacyjne.

Spryskiwanie wodą z atomizera.

Lekka, przewiewna, jasna odzież.

Chłodzenie otoczenia:

Zasłaniaj okna w dzień.

Wietrz w nocy i wcześnie rano.

Używaj wentylatora (z miską lodu dla lepszego efektu).

Ogranicz użycie piekarnika/suszarki do włosów.

Odłącz nieużywane urządzenia elektroniczne.

Zmiana nawyków:

Ogranicz aktywność fizyczną w najgorętszych godzinach.

Szukaj cienia.

Jedz lekkie, zimne posiłki (owoce, warzywa, sałatki).

Pamiętaj o zwierzętach i osobach wrażliwych.

6