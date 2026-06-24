Działkowicz sprzedał mi patent na szybkie podgrzanie wody w basenie. W kilka minut będzie miała 24 st. C. Szybki sposób na podgrzanie wody w basenie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-24 5:25

Upalne dni dają w kość chyba każdemu. Wiele osób wykorzystuje chwilę wolnego, aby uciec na działkę i wykąpać się w przydomowym basenie. Jednak na pewno nie ma nic przyjemnego w wejściu do lodowatej wody. Dlatego warto wykorzystać patent działkowicza na szybkie podgrzanie wody w basenie, nawet do 24 stopni Celsjusza.

Dziewczynka nalewająca wodę z węża do pustego, niebieskiego basenu ogrodowego, obok w tle roześmiany chłopiec. Scena przygotowań do kąpieli, nawiązująca do porad na naszym portalu, jak podgrzać wodę w basenie.
Autor: Shutterstock
  • Upały nie odpuszczają, a chłodna woda w basenie to marzenie – niestety, podgrzewanie bywa kosztowne i czasochłonne.
  • Pewien działkowicz odkrył genialny i tani patent, dzięki któremu woda w basenie nagrzewa się błyskawicznie, bez fortuny wydanej na prąd.
  • Sprawdź, jak podgrzać wodę z 11 do 24 stopni Celsjusza i ciesz się ciepłą kąpielą już dziś!

Działkowicz sprzedał mi patent na szybkie podgrzanie wody w basenie

Nad Polskę nadciągnęły mordercze upały, które od kilku dni nie odpuszczają i wiele wskazuje na to, że jeszcze trochę ten żar z nieba będzie się lać. W takie dni z pewnością kąpiel w basenie to zbawienie dla większości z nas. Nic dziwnego, że coraz popularniejsze wśród Polaków staje się umieszczanie ich w przydomowych ogródkach. Niestety nie każdy z nas może pozwolić sobie na podgrzewany basen i w związku z tym często zastanawiamy się, jak szybko podwyższyć temraturę wody, by nadawała się do kąpieli. Oczywiście można wystawić wypełniony wodą basen bezpośrednio na słońce, jednak w ten sposób podgrzewanie potrwa co najmniej kilka godzin. Co zatem możemy zrobić, jeśli zależy nam na tym, aby szybko po rozłożeniu basenu wskoczyć do wody i przy okazji nie doznać szoku termicznego? Oczywiście można wlewać ciepłą wodę z kranu, jednak będzie nas to kosztować fortunę. W takiej sytuacji warto skorzystać z patentu działkowicza, którem udało się podnieść temperaturę wody w basenie z 11 do 24 stopni Celsjusza. Jak tego dokonał?

Jak szybko podgrzać wodę w basenie? Trik na przetrwanie upału

Zamiast narażać się na koszty związane z wypełnianiem basenu ciepła wodą z kranu, zdecydowanie lepiej jest zastosować sposób na szybkie podgrzanie tej wody. Okazuje się, że wystarczy wypełniony wodą basen przykryć z wierzchu folią bąbelkową. Rolka takiej folii kosztuje grosze, a skutecznie przyspieszy nagrzewanie wody. Plastikowe bąbelki zadziałają jak soczewki i woda nagrzeje się w kilka chwil. 

Sposoby na ochłodzenie w czasie upałów

Poza kąpielą w basenie, na którą nie każdy może sobie pozwolić, istnieje jeszcze kilak metod, które przyniosą nam ulgę w nawet najgorszy upał. 

Nawadnianie: Pij dużo wody (unikaj słodkich napojów, alkoholu, nadmiaru kofeiny).

Chłodzenie ciała:

  • Chłodny prysznic/kąpiel lub moczenie stóp.
  • Mokre okłady na punkty pulsacyjne.
  • Spryskiwanie wodą z atomizera.
  • Lekka, przewiewna, jasna odzież.

Chłodzenie otoczenia:

  • Zasłaniaj okna w dzień.
  • Wietrz w nocy i wcześnie rano.
  • Używaj wentylatora (z miską lodu dla lepszego efektu).
  • Ogranicz użycie piekarnika/suszarki do włosów.
  • Odłącz nieużywane urządzenia elektroniczne.

Zmiana nawyków:

  • Ogranicz aktywność fizyczną w najgorętszych godzinach.
  • Szukaj cienia.
  • Jedz lekkie, zimne posiłki (owoce, warzywa, sałatki).
  • Pamiętaj o zwierzętach i osobach wrażliwych.
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