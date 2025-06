Działkowiec zdradził sposób na komary w ogrodzie. Dzięki niemu mogę spokojnie siedzieć wieczorami na świeżym powietrzu. Sposób na komary w ogrodzie

Przyszło lato a wraz z nim inwazja komarów w polskich ogrodach. Te upierdliwe owady nie pozwalają nam spędzić spokojnie nawet chwili na świeżym powietrzu. Dlatego sięgnęłam po poradę znajomego działkowca. To on zdradził mi niezawodny sposób na komary w ogrodzie. Dzięki temu każdy wieczór spędzam w ogrodzie, a komary nawet się do mnie nie zbliżają.

i Autor: Shutterstock