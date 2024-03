Dzięki temu wysprzątasz mieszkanie na Wielkanoc na błysk. Będzie higienicznie czyste. Poradnik na alergików

Dodaję 30 g do wody, a po 10 dniach mam odżywkę do sadzonek pomidorów. Latem obsypują się owocami. Nawóz do pomidorów na wiosnę

Porządki świąteczne. Jak pozbyć się kurzu i roztoczy na Wielkanoc?

Według badań przeprowadzonych przez SW Research blisko 80% Polaków, myśląc o sprzątaniu chwyta w pierwszej kolejności za odkurzacz lub ręcznik papierowy (70,4%) czy gąbkę (67,9%). Wycieramy kurze, pierzemy, czyścimy kuchnię i wykonujemy inne czynności, które sprawiają, że na pierwszy rzut oka dom wydaje się czysty. Jednakże, jak informują eksperci, pomimo tych starań, wiele domów nadal może kryć w sobie zagrożenia w postaci roztoczy i drobnoustrojów. Gromadzi się ich znacznie więcej niż jesteśmy w stanie zauważyć i często znajdują się w miejscach niedostępnych dla odkurzacza czy zwykłej ściereczki. Co więcej, według raportu Global Dust Study, nasza wiedza na temat kurzu domowego jest na niskim poziomie. Tylko co drugi Polak zdaje sobie sprawę z tego, że w kurzu mogą znajdować się potencjalnie uczulające pyłki roślin, a 37% z nas ma świadomość, że mogą w nim być odchody roztoczy, które również są pełne alergenów.

– Wpływ kurzu na nasze zdrowie może być znaczący, szczególnie dla osób cierpiących na alergie, astmę lub inne schorzenia układu oddechowego. Kurz może prowokować reakcje alergiczne, objawy astmy (takie jak duszności, kaszel), a także zwiększać ryzyko infekcji układu oddechowego poprzez przenoszenie drobnoustrojów – informuje Alicja Woś, lekarka, specjalistka chorób płuc dzieci. – Domowy kurz jest środowiskiem idealnym dla wielu drobnoustrojów, które mogą prowadzić do różnych schorzeń. Dlatego regularne i dokładne sprzątanie, w tym także czyszczenie powierzchni trudno dostępnych, jest kluczowe dla zachowania zdrowia w domu – dodaje Alicja Woś, lekarka, specjalistka chorób płuc dzieci.

Polacy, sprzątając swoje domostwa, korzystają głównie ze środków chemicznych tj. płyn do mycia naczyń (75,3%), płyn do czyszczenia WC (71,9%), szyb i luster (65,1%). Na sklepowych półkach warto jednak szukać środków, które są bezpieczne, posiadają atesty i naturalne składniki. Skuteczne w pozbywaniu się zanieczyszczeń są także opcje dostępne w naszych kuchniach - ocet w sprzątaniu wykorzystuje ponad 38% respondentów, a kwasek cytrynowy - 35%. W usuwaniu alergenów czy roztoczy z kanap, zasłon, dywanów czy trudno dostępnych miejsc niezastąpiona będzie sucha para, generowana przez parownice. Ultradelikatna sucha para doskonale sprawdzi się także przy okazji wiosennego odświeżenia garderoby. Możemy z jej użyciem zadbać o nasze ubrania, zdezynfekować je na wiosnę i cieszyć się wolnymi od roztoczy czy drobnoustrojów kreacjami. Co więcej, tej skutecznej i bezpiecznej metody możemy użyć także na ubrankach dziecięcych, a nawet zabawkach. Dzięki specjalnej końcówce możemy bowiem dogłębnie oczyścić nie tylko ulubione elementy naszej garderoby, ale i powierzchnie takie jak kuchenny blat.

Para-rewolucja. Czyli czas zdrowych zmian

Fotele, kanapy czy ciężkie zasłony to siedliska drobnoustrojów i alergenów. Oczywiście, na rynku znaleźć można wyspecjalizowane firmy, które oferują głębokie czyszczenie chemiczne - jednak jest to czasochłonne, kosztowne i nie zawsze bezpieczne. Alternatywą jest sucha para, która według testów przeprowadzonych przez laboratoria naukowe z normą ISO 17025, eliminuje 100% roztoczy, pluskiew, wszy, moli czy gnid i ponad 99,9% bakterii, wirusów oraz grzybów, co skutecznie pomaga w zapobieganiu alergiom. Co więcej, ta metoda sprawdzi się również w zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów i zwierzęcych alergenów. Parownice generują parę wodną o wysokiej temperaturze – aż do 160°C, co więcej osiąga ona prędkość 129 km/h. Zabija ona, bez dodatkowych środków chemicznych czy detergentów, większość drobnoustrojów, w tym bakterie, wirusy i grzyby, które mogą znajdować się w naszych domach.

- Dezynfekcja ultradelikatną suchą parą to idealne rozwiązanie nie tylko dla alergików, ale i rodzin z dziećmi czy pupilami. Rola parownic w utrzymaniu domowej higieny jest nie do przecenienia - dają one możliwość dezynfekcji różnorodnych powierzchni, od kuchennych blatów (przy użyciu specjalnych nakładek), kanap, po ubrania i inne tekstylia. Są one bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do środków czyszczących, ponieważ korzystają tylko z czystej wody - mówi Jakub Radacki, ekspert marki Laurastar, produkującej profesjonalne systemy do prasowania, parownice oraz generatory pary. - Nowoczesne parownice, często charakteryzujące się atrakcyjnym i minimalistycznym designem, mogą stanowić również estetyczny dodatek do wnętrza. Ich przenośna konstrukcja, możliwość prasowania w różnych pozycjach, na desce lub w pionie na wieszaku, oraz funkcje takie jak para pulsacyjna podkreślają ich wszechstronność. To sprawia, że urządzenia te są nie tylko praktycznym, ale i eleganckim uzupełnieniem wyposażenia domowego - dodaje Jakub Radacki.

Dążąc do pozbycia się alergenów z naszych domów, zawsze na pierwszym miejscu należy mieć kwestię zdrowia i bezpieczeństwa. Stosowanie naturalnych środków czystości i dezynfekcja parą wodną, pomagają utrzymać czystość i higienę w domu, jednocześnie minimalizując użycie chemikaliów. Przyniesie to korzyści zarówno nam, naszym bliskim, jak i planecie.