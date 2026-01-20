Dzień Babci 2026. Przepiękne kartki z życzeniami dla babuni. Wzruszające i piękne. Kiedy wypada Dzień Babci?

Dzień Babci, obchodzony 21 stycznia, to idealna okazja, by podziękować za miłość i troskę.

Czy wiesz, że historia tego święta w Polsce ma swój początek w pewnym nietypowym wydarzeniu z 1965 roku?

Poznaj genezę Dnia Babci i dowiedz się, kto zapoczątkował tę piękną tradycję.

Szukasz inspiracji na życzenia lub kartkę? Odkryj najlepsze sposoby, by sprawić radość swojej Babci!

Kiedy obchodzimy Dzień Babci?

Dzień Babci wypada 21 stycznia. W 2026 roku będzie to środę. Każdego roku obchodzimy go z ogromnym entuzjazmem jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jaka historia kryje się za tym świętem. Jaka jest geneza święta babć? Pomysł święta narodził się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Zaledwie rok później pomysł ten zaczął popularyzować "Express Poznański", który ogłosił, że Dniem Babci zostanie 21 stycznia. Otóż 21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski miała wystąpić znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska. Akurat tego dnia przypadały jej 85. urodziny, a w wystawianej sztuce pt. „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona aktorka odgrywała postać Babci. Ryszard Danecki z „Expressu Poznańskiego” wręczając tort i kwiaty, chciał wmówić aktorce, że daje jej prezent z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express Wieczorny” i tak od tego czasu Dzień Babci stał się świętem ogólnopolskim. Później analogicznie powstała tradycja Dnia Dziadka.

Dzień Babci 2026. Czego życzyć swojej babci?

Dzień Babci 2026 to wyjątkowy moment w ciągu roku. Święto jest doskonałą okazją, aby podziękować jej za miłość jaką nas otacza każdego dnia. To właśnie 21 stycznia wysyłamy swoim babciom wierszyki, wręczamy kwiaty i prezenty. Oczywiście nie obejdzie się bez życzeń na Dzień Babci. Tak naprawdę wystarczy kilka prostych słów, aby sprawić seniorce ogromną radość. Czego życzyć z okazji Dnia Babci? Z pewnością zdrowia, miłości, szczęścia i spokoju. Zawsze najlepiej sprawdzają się życzenia w formie wierszyków, które możemy wysłać jako SMS, ale także powiedzieć osobiście.

Piękne życzenia na Dzień Babci

Oto kilka propozycji pięknych życzeń z okazji Dnia Babci. Możesz je skopiować i wysłać jej 21 stycznia.

Kochana Babciu, w dniu Twoim,

Życzę szczęścia, zdrowia i radości!

Niech Ci życie słodko płynie,

A uśmiech zawsze na twarzy gości!

***

Babciu droga,

Babciu miła, Niech Ci zawsze dobrze żyje!

Słońce świeci, ptaszek śpiewa,

Wszystkiego najlepszego!

***

Dla Babci, co serce złote ma,

Życzenia płyną z głębi serca!

Dużo zdrowia, szczęścia i miłości,

Niech radość nigdy nie opuszcza!

***

Babciu, jesteś najwspanialsza,

Twoja miłość jest bezcenna!

Życzę Ci dnia pełnego radości,

I samych słodkości!

***

W Dniu Babci życzę Ci z serca,

Uśmiechu, słońca i szczęścia bez końca!

Niech każdy dzień będzie jak święto,

Babciu, kochamy Cię bardzo!

Kartki z życzeniami na Dzień Babci 2026

Inną opcją na złożenie oryginalnych życzeń na Dzień Babci 2026 jest wysłanie jej z tej okazji kartki. Jednak w dobie Internetu nie musisz robić tego tradycyjną pocztą. W naszej galerii powyżej tekstu znajdziesz gotowe i darmowe kartki na Dzień Babci. Możesz je pobrać i wysłać swojej babuni 21 stycznia, a na pewno wywołasz uśmiech na jej twarzy.