Prezent last minute na dzień babci? Zamiast kolejnego kwiatka – wspólny czas w spa i pielęgnacyjne hity od Douglas

CZAS W PREZENCIE

DOUGLAS wierzy, że czas to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy podarować drugiej osobie. Dlatego z okazji Dnia Babci zarezerwuj go na wspólną celebrację i chwile spędzone razem. Postaw na nieoczywiste rozwiązanie – wizytę w perfumerii DOUGLAS, gdzie oprócz beauty shoppingu, skorzystacie z szerokiej oferty usług pielęgnacyjnych. Wśród nich znajdują się m.in.:

Gabinet SPA – profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne dopasowane do potrzeb skóry, skoncentrowane na regeneracji, nawilżeniu i przywracaniu naturalnego blasku. To propozycja dla kobiet, które chcą zadbać o skórę w komfortowych warunkach, pod okiem specjalistów.

DOUGLAS Beauty Lounge – nowy wymiar spersonalizowanych usług premium. To wyjątkowe, miejskie strefy pielęgnacji dostępne w wybranych perfumeriach DOUGLAS, m.in. w Warszawie (Promenada, KEN Center) oraz w Rzeszowie (Galeria Rzeszów), gdzie w krótkim czasie można skorzystać z zaawansowanych zabiegów dopasowanych do indywidualnych potrzeb skóry.

Oferta Beauty Lounge obejmuje także nowoczesne rozwiązania beauty-tech, wykorzystujące zaawansowane technologie wspierające kondycję skóry. Zabiegi z użyciem m.in. fali radiowej czy urządzeń diagnostycznych pozwalają na precyzyjną analizę potrzeb skóry i skuteczne działanie ujędrniające, liftingujące oraz rozświetlające. To pielęgnacja na miarę współczesnych oczekiwań — szybka, skuteczna i w pełni spersonalizowana.

W perfumeriach DOUGLAS możesz spędzić czas z Babcią na wiele sposobów. Podaruj Jej chwilę dla siebie, odrobinę czułości i piękna!

KOSMETYCZNE HITY NA DZIEŃ BABCI

Nie ma osoby, której nie ucieszyłby dobrze dobrany kosmetyk. Zwłaszcza taki, o którym marzy lub pielęgnacyjna nowość, której jeszcze nie miała okazji odkryć. Dobry krem lub serum, wyjątkowy zapach czy domowy rytuał SPA pomagają poczuć się pięknie i zadbać o siebie — nie tylko w Dniu Babci, ale każdego dnia. Z okazji Dnia Babci wybraliśmy beauty propozycje od DOUGLAS, które sprawią przyjemność nie tylko od święta.

Orchidée Sublime Eau de Parfum to najnowsza odsłona bestsellerowego zapachu Épisode Romantique od Jardin Bohème. To kompozycja kwiatowo-owocowa z zmysłową, piżmową bazą. Otwiera się musującymi nutami mandarynki, magnolii i wody kokosowej, by po chwili odsłonić eleganckie serce orchidei i jaśminu. Całość osiada na ciepłej bazie piżma, bursztynu i drewna, przełamanej subtelną wanilią, która nawiązuje do charakterystycznych, otulających akcentów Épisode Romantique.

JARDIN BOHÈME ORCHIDÉE SUBLIME, cena regularna: 225 zł/50 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Douglas Collection Skin Focus Double Effect Serum z linii Collagen Youth to silne serum przeciwstarzeniowe stworzone z myślą o skórze, która z czasem traci elastyczność i jędrność, a na jej powierzchni zaczynają pojawiać się pierwsze drobne zmarszczki. Formuła wzbogacona o kolagen wspiera redukcję widocznych oznak starzenia i pomaga przywrócić cerze bardziej sprężysty, wygładzony wygląd. Lekka konsystencja zapewnia komfortowe nawilżenie przez cały dzień, wyrównuje teksturę skóry i sprawia, że prezentuje się młodziej oraz bardziej promiennie.

Douglas Collection Skin Focus Double Effect Serum, cena regularna: 190 zł/50 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Nowoczesna pielęgnacja anti-aging według YONELLE zaczyna się od podstaw: wzmocnienia bariery ochronnej skóry i jej biologicznej równowagi. Seria NUTRIFUSÍON, inspirowana korneoterapią i bazująca na CERAMIDACH SUPREME, skutecznie regeneruje naskórek i wspiera naturalny mikrobiom zdrowej skóry.

YONELLE Wypełniający Ultra-Krem z Ceramidami Supreme to ultra-krem na dzień i na noc do skóry dojrzałej w szczególności suchej, bardzo suchej i wrażliwej, także z tendencją do przesuszania się. Ponadprzeciętnie i natychmiastowo poprawia poziom nawilżenia skóry. Poprzez spektakularną regenerację mechanizmu zatrzymywania wody w naskórku (TEWL), intensywnie wypełnia skórę, redukuje zmarszczki i przywraca młodzieńczą objętość i wygląd.

YONELLE Wypełniający Ultra-Krem z Ceramidami Supreme, cena regularna: 364 zł/55 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce to nocna pielęgnacja z efektem „power reset”, która wspiera skórę dokładnie wtedy, gdy jej procesy regeneracyjne są najbardziej aktywne — podczas snu. Formuła optymalizuje naturalną produkcję kolagenu w nocy, kiedy procesy naprawcze są najbardziej aktywne, dzięki czemu cera zyskuje sprężystość, jędrność i świeższy wygląd o poranku. Technologia CollaNight-8™ pomaga chronić kolagen, minimalizować drobne linie i zmarszczki oraz poprawiać kondycję skóry, a starannie dobrane antyoksydanty działają kojąco i wspierają barierę ochronną. Bogata, a jednocześnie lekka jak piórko konsystencja szybko się wchłania, wygładza skórę, pomaga zminimalizować widoczność porów i utrzymać równowagę sebum. To zasługa „supermieszanki” ośmiu składników, w tym m.in. ekskluzywnego ekstraktu z moringi, hibiskusa zbieranego o poranku, skoncentrowanych alg, Sigesbekii oraz witaminy E.

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme, cena regularna: 599 zł/50 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION HOME SPA to linia, która pozwala przenieść klimat luksusowego SPA do własnego domu — bez konieczności dokonywania rezerwacji, bez pośpiechu i dokładnie w takim rytmie, jak lubisz. Wystarczy dobrać kosmetyki do nastroju i potrzeb skóry, by stworzyć prywatny rytuał pielęgnacyjny, który daje efekt odprężenia i przyjemnej regeneracji. To świetny pomysł na prezent na Dzień Babci — szczególnie jeśli chcesz podarować coś, co będzie wracać każdego dnia w formie małych, pięknych momentów tylko dla Niej.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

NEST NEW YORK Birchwood Pine Classic Set to prezent, który buduje klimat — od razu po rozpakowaniu. W zestawie znajdują się dwa zapachy do wnętrz: świeca zapachowa wykonana ze specjalnego wosku premium, który spala się czysto i wypełnia przestrzeń eleganckim aromatem, oraz dyfuzor oparty na wysokiej jakości olejkach, działający nawet do 90 dni. Duet pachnie białą sosną i drewnem brzozowym, tworząc w domu atmosferę przytulnego spokoju — jak w otulającym, zimowym lesie. Idealny wybór na sezon, kiedy szczególnie doceniamy ciepło i komfort… choć ten zapach broni się przez cały rok.

NEST NEW YORK Birchwood Pine Classic Set, cena regularna: 429 zł

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

KARTA PODARUNKOWA – PREZENT TRAFIONY NA 100%

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, jaki kosmetyk najbardziej ucieszy Babcię, doskonałym pomysłem będzie karta podarunkowa DOUGLAS. To zawsze sprawdzony prezent, który sprawi wiele radości i pozwoli uniknąć podarowania nietrafionego giftu. To także idealna propozycja dla niezdecydowanych lub na prezent w wersji last minute. Wartość podarowanej karty zaczyna się już od 50 zł i jest do nabycia w perfumeriach, na douglas.pl oraz w aplikacji. A może zabierzesz Babcię na wspólne zakupy, podczas których będzie mogła zrealizować bon?