i Autor: Shutterstock

14 lipca to Światowy Dzień Kebaba

Dzień Kebaba. Czy katolicy mogą go zjeść z tej okazji i nie zgrzeszyć? Ksiądz rozwścieczył Polaków

Światopwyu Dzień Kebaba wypada już 14 lipca. To dla wielu jego fanów doskonała okazja, aby go zjeść. Jednak z racji, że święto wypada w piątek, w sieci pojawiło się pytanie, czy w związku z tym można zjeść kebaba i nie zgrzeszyć? W końcu dla katolików piątek jest dniem postnym, czyli bezmięsnym. Do dyskusji wkroczył ksiądz i swoją wypowiedzią rozwścieczył wielu Polaków.