Florystka pokazała mi sposób na zmobilizowanie storczyka do kwitnienia. Latem raz w tygodniu zabieram kwiat do domowego SPA. Rozrósł się i kwitnie, aż uginają się pędy

Latem, ze względu na wyższe temperatury i intensywniejsze parowanie, storczyki wymagają częstszego podlewania niż w chłodniejszych porach roku. Odpowiednie podlewanie to klucz do sukcesu zdrowych kwiatów, a najlepszy domowy sposób na kwitnące storczyki, bardzo często jest tym najprostszym. Jeśli z jakichś powodów roślina nie kwitnie, warto wprowadzić drobne zmiany, a najłatwiej zacząć od podlewania.

Podlewanie storczyka latem. Sposób na obfite kwitnienie

Żeby zmobilizować storczyk do kwitnienia, warto raz w tygodniu zrobić mu kąpiel z cytryną. Dodanie do wody kilku kropel soku z cytryny zmienia jej odczyn na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Kąpiel z dodatkiem kilku kropel soku z cytryny jest jednym ze sposobów podlewania storczyka. Roślinę (w osłonce), umieszczamy w osłonce w naczyniu z miękką wodą zmieszaną z sokiem z cytryny i pozostawiamy na 15 - 30. Wtedy nie musimy już podlewać orchidei. Taki zabieg jednak najlepiej przeprowadzać raz w miesiącu. Storczyki są bardzo narażone na gnicie korzeni. Jeśli zdecydujesz się na tradycyjne podlewanie, raz w miesiącu dodaj do wody kilka kropel soku z cytryny. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne, by zaaplikować odpowiednią ilość mikstury. Jeśli będzie jej zbyt mało, storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

Dlaczego storczyk nie kwitnie?

Storczyki rosną bujnie i kwitną jak szalone, gdy mają sprzyjające warunki. Jeśli zauważysz zahamowanie lub zniekształcony wzrost orchidei, jest to wyraźna wskazówka, że ​​coś jest nie tak. Może to objawiać się brakiem nowego wzrostu, mniejszymi niż zwykle kwiatami lub zdeformowanymi liśćmi. Jedną z częstych przyczyn zahamowania wzrostu jest problem z korzeniami, taki jak zgnilizna lub uszkodzenie korzeni. Nadmierne podlewanie, słaby drenaż lub szkodniki mogą przyczynić się do problemów z korzeniami. Dokładnie oceń system korzeniowy i w razie potrzeby przesadź roślinę w odpowiednie podłoże. Liście storczyków mogą być cenną wskazówką dotyczącą ogólnego stan zdrowia kwiatów. Jeśli zauważysz znaczące zmiany w kolorze liści, to znak, że z orchideą coś się dzieje. Żółknięcie lub brązowienie liści może wskazywać na niedobór składników odżywczych, przelanie lub wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Z drugiej strony zbyt ciemnozielone liście mogą sugerować niewystarczające oświetlenie. Dlatego przyglądaj się kwiatom i dostosuj doniczki do odpowiedniej ekspozycji na światło.

