Gdzie spędzić weekend z dziećmi i odpocząć? Ten park wodny pod Warszawą uraduje każde dziecko i zrelaksuje rodzica

Suntago - dlaczego trzeba tam pojechać?

Z pewnością każdy rodzic chce zapewnić swoim pociechom masę atrakcji. Najczęściej weekend jest momentem, kiedy poszukujemy pomysłów na wspólne spędzenie czasu. I wtedy strzałem w dziesiątkę na pewno będzie Suntago Park of Poland. Dlaczego? To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dorośli pragnący relaksu mogą skorzystać z regeneracyjnych kąpieli w basenach witalnych, wizyty w Saunarium z prawdziwego zdarzenia, czy łaźni parowej. Z kolei na najmłodszych czeka szereg atrakcji w strefie Jamango. Zdecydowanym plusem jest fakt, że na terenie obiektu znajduje się kilka miejsc, w których można zjeść - od przekąsek typu naleśniki czy lody, po tradycyjny obiad. Jednym słowem Suntago to park wodny, w którym najlepiej spędzić cały dzień bawiąc się i odpoczywając.

i Autor: Katarzyna Kustra Park wodny

Suntago dla dzieci. Jamango - jakie atrakcje czekają na najmłodszych?

Jamango to część Suntago, w której znajdują się atrakcje dla dzieci i to tych w każdym wieku. Strefa Jamango to miejsce z ponad 30 zjeżdżalniami. W centrum tej strefy znajduje się basen z uruchamianą co 25 minut sztuczną falą. To niewątpliwe jedna z najlepszych zabaw dla dzieciaków. Nie brakuje również atrakcji dla tych najmłodszych, czyli 0+. Na terenie parku wodnego znajdują się dwa baseny (m.in. Krokodyli brodzik) dostosowane nawet do malutkich dzieci. Osobom lubiącym adrenalinę zdecydowanie polecam zjeżdżalnie, których wybór jest naprawdę spory. Wrażenie robi również rwąca rzeka, przez którą przeprawiamy się na pontonie, a po drodze czeka na nas wiele zaskakujących przygód.

i Autor: Katarzyna Kustra Zjeżdżalnie w parku wodnym to najlepsza rozrywka dla odważnych

Wypoczynek dla dorosłych - Wellness & SPA

Dorośli pragnący wyciszenia i odpoczynku z dala od hałasu powinni udać się do strefy Relax, która jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia. Tam hałas zastępuje błoga cisza wypełniona setkami palm. W tym miejscu można poczuć się dosłownie jak w czasie urlopu na tropikalnej wyspie. Uwagę przykuwa nie tylko ogromny basen, czy bary z drinkami, ale łaźnia parowa, gdzie można skorzystać z zabiegu na twarz z glinką. Niezaprzeczalnie każdy udający się do Suntago musi skorzystać z kąpieli w basenach witalnych. Basen siarkowy, z solami z Morza Martwego, czy litowy wprawią w błogi nastrój nawet najbardziej zestresowanego rodzica. Oczywiście nie brakuje basenu z hydromasażem oraz basenu termalnego, który działa na zewnątrz także w okresie zimowym. Dla fanów saun czeka nie lada gratka. Saunarium znajdujące się na 1. piętrze posiada aż 10 saun z różnych stron świata, grotę solną oraz dla zimnolubnych sala, w której można się zahartować nacierając śniegiem.

i Autor: Katarzyna Kustra Wypoczynek w basenach termalnych

Odpoczynek pod palmami

W czasie wodnych szaleństw w parku wodnym zarówno dorośli, jak i dzieci mogą skorzystać z odpoczynku na leżakach usytuowanych w kilku miejscach na terenie Suntago. Strefy z leżakami znajdują się w wyjątkowej scenerii - można tu skryć się pod palmami. To miejsce odpoczynku, które wręcz tworzy tropikalny klimat Suntago, a odwiedzający park wodny mimo pochmurnej aury w Polsce, czują się jak na wakacjach w ciepłych krajach.

i Autor: Katarzyna Kustra Park wodny