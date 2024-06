i Autor: Shutterstock jak zamontować kostkę do WC?

Wiedza nie całkiem bezużyteczna

Gdzie umieścić kostkę do WC? Wszyscy popełniają ten jeden błąd, przez co kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Sprawdź, jak prawidłowo zamontować odświeżacz do muszli klozetowej

kaja 9:21

Czy można nieprawidłowo zamontować kostkę do WC? Okazuje się, że internet ma na to swój sposób i to zupełnie inny, niż robią to setki tysięcy Polaków. Ta jedna niepozorna zmiana w montowaniu kostki do WC na muszli klozetowej może sprawić, że odświeżacz będzie jeszcze lepiej spełniał swoją funkcję. Pewna tiktokerka pokazała, jak prawidłowo umieścić kostkę do WC. Znasz ten sposób?