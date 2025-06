To historyczne miejsce na mapie Polski musisz zobaczyć. Wypad na weekend do Malborka to niesamowita podróż w czasie

Kiedy liście skrzydłokwiatu żółkną, szybko wlewam do doniczki sowity napój ratunkowy. Odbija, a jego liście zyskują soczyście zielony kolor. Domowy nawóz do marniejącego skrzydłokwiatu

W weekend zobaczyłam największy ceglany zamek na świecie. Znajduje się w Polsce

Malbork to niewielkie miasto położone w sercu Żuław Wiślanych, czyli w województwie pomorskim. Wielu z nas znane jest jako jeden z najatrakcyjniejszych punktów podczas podróży nad morze. I choć kojarzy nam się z monumentalnym zamkiem krzyżackim, który od wieków dominuje nad okolicą i przyciąga turystów z całego świata, to trzeba zaznaczyć, że Malbork jest miastem z bogatą historią, malowniczymi uliczkami i unikalną atmosferą, które warto odkryć. Z pewnością Malbork jest idealnym miejscem na weekendowy wyjazd. Można tam nieco zwolnić tempo codziennego życia, ale też poznać niesamowitą historię zarówno miasta jak i samego zamku, zwłaszcza podczas nocnego zwiedzania. Niewątpliwie wizyta w historycznym mieście i zwiedzanie największego ceglanego zamku na świecie to niesamowita podróż w czasie.

Zamek w Malborku zapiera dech w piersiach

Zamek w Malborku to bez wątpienia największa atrakcja miasta i jeden z najważniejszych zabytków w Polsce. To największy ceglany zamek na świecie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy to Krzyżacy rozpoczęli budowę warowni, która z czasem stała się siedzibą wielkiego mistrza zakonu. Zwiedzanie zamku to podróż w czasie, która pozwala przenieść się do średniowiecza i poczuć atmosferę życia zakonnego. Podczas zwiedzania można zobaczyć m.in.:

Zamek Wysoki : Najstarsza część zamku, z dziedzińcem, kaplicą i dormitorium.

: Najstarsza część zamku, z dziedzińcem, kaplicą i dormitorium. Zamek Średni: Siedziba wielkiego mistrza, z reprezentacyjnymi salami, refektarzem i kuchnią.

Siedziba wielkiego mistrza, z reprezentacyjnymi salami, refektarzem i kuchnią. Pałac Wielkich Mistrzów: Imponująca budowla z bogato zdobionymi wnętrzami.

Imponująca budowla z bogato zdobionymi wnętrzami. Muzeum Zamkowe: Z bogatą kolekcją eksponatów związanych z historią zamku i zakonu krzyżackiego.

Oprócz zwiedzania zamku, warto również wybrać się na spacer po jego murach obronnych, skąd rozpościera się wspaniały widok na okolicę i rzekę Nogat, po której to odbywają się rejsy wzdłuż murów zamku. Z pewnością na uwagę zasługuje atrakcja, jaką jest nocne zwiedzanie zamku w Malborku. Przewodnicy przebrani za rycerzy zakonu krzyżackiego wprowadzają niesamowity klimat, dzięki któremu można przenieść się w czasie do epoki rycerzy, zakonnych braci i wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego.

Malbork – miasto z historią i urokiem

Jednak warto zaznaczyć, że Malbork to nie tylko zamek. Warto również poświęcić czas na zwiedzanie miasta, które kryje wiele ciekawych zabytków i urokliwych zakątków.

Ratusz Staromiejski : Piękny budynek z XIV wieku, który był siedzibą władz miejskich.

: Piękny budynek z XIV wieku, który był siedzibą władz miejskich. Muzeum Miasta Malborka

Szkoła Łacińska, której nowoczesna konstrukcja wznosi się na średniowiecznych fundamentach

której nowoczesna konstrukcja wznosi się na średniowiecznych fundamentach Zabytkowa wieża ciśnień jest wspaniałym punktem widokowym na całe miasto oraz jego okolicę

jest wspaniałym punktem widokowym na całe miasto oraz jego okolicę Kościół św. Jana Chrzciciela : Gotycka świątynia z cennymi zabytkami sztuki sakralnej.

: Gotycka świątynia z cennymi zabytkami sztuki sakralnej. Stare Miasto: Urokliwe uliczki z zabytkowymi kamienicami, kawiarniami i restauracjami.

Spacerując po Malborku, warto uważnie się rozglądać, aby znaleźć metalowe figurki Rycerza Marianka, który jest maskotką miasta i pokazuje turystom ciekawe miejsca.

Kalendarz wydarzeń i imprez w Malborku w 2025 roku

Malbork to nie tylko historyczne miasto pełne zabytkowych atrakcji. Warto wspomnieć, że ta miejscowość dosłownie tętni życiem i nie brakuje w niej imprez i wydarzeń kulturalnych. Jednym z największych i zarazem najbardziej spektakularnych wydarzeń jest Oblężenie Malborka, czyli wielka inscenizacja historyczna, która zaplanowana jest na 18 i 19 lipca 2025. Co więcej, w okresie wakacyjnym czyli od 1 lipca do 31 sierpnia w Sklepach Cynamonowych będzie można zobaczyć multimedialną wystawę fotografii dawnego Malborka. Z kolei na fanów filmu czeka nie lada atrakcja, czyli Kino pod Chmurką w Ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego. Seanse są zaplanowane na: 4 lipca, 25 lipca i 9 sierpnia.

Szczegółowy program imprez w Malborku znajduje się poniżej:

i Autor: Screen z urzad.malbork.pl Imprezy w Malborku 2025