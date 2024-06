Gotuję i wrzucam srebrną biżuterię. Dwie łyżki wystarczą, aby wyglądała jak nowa bez szczotkowania. Czyszczenie srebrnej biżuterii

Wysoki cholesterol? Poznaj sposób, na to, by obniżyć jego poziom i wspierać codzienne zdrowe nawyki

Z czasem srebrna biżuteria traci swój blask i pojawia się na niej ciemny nalot. To zasługa zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, a dokładniej dwutlenku siarki. Na szczęście sczerniałe srebro wcale nie oznacza, że musisz pożegnać się z ulubioną biżuterią. Wystarczy starannie wyczyścić srebro. Zapewne masz w swojej kuchni i łazience choć jeden z produktów, który świetnie sprawdzi się w domowym czyszczeniu srebrnej biżuterii. Od kiedy odkryłam sposób na czyszczenie srebra bez szorowania go szczoteczką, innego nie stosuję. Najpierw na niewielkiej patelni gotuję wodę, wrzucam do niej swoją srebrną biżuterię, dodaję łyżkę pasty do zębów, a na koniec wsypuję łyżkę sody oczyszczonej. Po chwili na patelni pojawia się czyszcząca piana, która usuwa zabrudzenia z nawet najmniejszych szczelin w biżuterii. Na koniec warto dodać też łyżeczkę soli kuchennej i kawałek folii aluminiowej. Srebro jest lśniące, czyste i wygląda jak nowe.

Domowy sposób na czyszczenie srebrnej biżuterii

Srebrną biżuterię można także wyczyścić pastą do zębów. Należy mieć na uwadze fakt, aby stosować delikatną pastę do zębów, bez drobinek ścierających. Nałóż pastę na srebrną biżuterię i pozostaw na 20 minut. Potem miękką szczoteczką starannie wyczyść przedmioty i wypłucz wodą.