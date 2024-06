Grabię i sypię to na trawnik. W kilka dni łyse połacie ziemi porasta gęsta trawa. Piękny trawnik niczym z obrazka. Bez mchu i chwastów. Jak szybko wyhodować trawę?

Grabię, a następnie sypię to. Po kilku dniach suche połacie ziemi zaczyna porastać zielona trawa

Co zrobić, by trawnik był gęsty i zielony? To wcale nie jest łatwe pytanie i trzeba się nieźle napracować. Pielęgnacja trawnika wcale nie jest prosta i wymaga pewnego wysiłku. Murawa niczym ze stadiony piłkarskiego w ogrodzie jest trudna do utrzymania. W warunkach naturalnych trawnik porasta mech oraz chwasty. Dodatkowo często pojawiają się suche połacie ziemi, na których trawa nie rośnie. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby, które odżywią trawnik. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest porządnie wygrabienie trawnika. W ten sposób wyczyścisz go i pozbędziesz się starych źdźbeł trawy i innych roślin.

Kolejnym krokiem jest aeracja trawnika. Głębokie napowietrzanie trawnika polega na głębszych otworach, które wykonuje się na około 10 cm. Do tego rodzaju aeracji używa się specjalistycznych kolców lub noży rurkowych. Głębokie napowietrzanie trawnika sprawdzi się w przypadku zżółknienia trawy oraz pojawienia się na niej mchu.

Na koniec należy wysiać nową trawę. W przypadku zagęszczania istniejącego już trawnika świetnie sprawdzą się mieszanki trawy samozagęszczającej. Tego rodzaju trawnik szybciej rośnie i staje się bardziej odporny na działanie warunków zewnętrznych. Pamiętaj, że trawnik warto regularnie nawozić. Możesz skorzystać z kupnych nawozów do trawy lub przygotować własną odżywkę. Potrzebujesz skoszoną trawę, którą zalewasz wodą. Całość odstaw na dwa tygodnie, a następie rozcieńcz to z wodą w proporcjach 1:10. Tak przygotowanym nawozem podlewam trawnik raz na dwa tygodnie. Trawa będzie rosła zielona i gęsta.

