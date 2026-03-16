Idzie TO w pogodzie! Zabezpiecz hortensje bo inaczej mogą nie zakwitnąć w tym sezonie! Koniecznie do 17 marca rozsyp to wokół korzeni hortensji

Zrób to z hortensjami na załamanie pogody. Dzięki temu uratujesz krzewy

Marzec jak do tej pory zachwycał wiosenną temperaturą. Było ciepło oraz słonecznie. Najnowsze prognozy pogody wskazują jednak, że to już koniec przyjemnej aury. Od 17 marca przyjdzie załamanie pogody. Wraz z nim temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni Celsjusza, a lokalnie odnotowywane będą nawet zimowe przymrozki. Zima wróci z impetem szczególnie na południu kraju. W rejonach górskich spodziewane są śnieżyce, a opady śniegu przekroczą 10 centymetrów.

Zmiana aura to sygnał ostrzegawczy dla ogrodników. Wiele osób zaczęło już pierwsze prace w ogrodzie i zdjęło zimowe okrycia z roślin. Warto śledzić prognozy i mieć przygotowane w zanadrzu okrycia z agrowłokiny. Szczególnie istotne jest pamiętanie o hortensjach ogrodowych. Są one bardzo wrażliwe na zmiany pogody i niskie temperatury. Nawet niewielkie nocne przymrozki mogą negatywnie wpłynąć na kondycję hortensji. Najlepiej sprawdzać komunikaty pogodowe i gdy tylko prognozowane są dłuższe przymrozki ponownie okryć hortensje agrowłókniną. Okrycie należy utrzymać do czasu, aż pogoda się ustabilizuje.

Rozsyp to wokół korzeni hortensji. Dzięki temu krzew nie będzie marnieć

Świetnym sposobem na ekspresowe docieplenie hortensji wczesną wiosną jest ściółkowanie. Polega ono na rozsypaniu niewielkiej ilości warstwy organicznej wokół korzeni krzewu. W przypadku hortensji najlepiej się sięgnąć po kwaśne materiały, które dodatkowo obniżą pH gleby. Ogrodnicy najczęściej polecają korę sosnową, szyszki oraz kwaśny torf. Usypany kopczyk powinien mieć około 20 centymetrów wysokości. Dzięki temu ochroni on korzenie przed mrozami oraz wiatrami. Ściółkowanie pomoże także w zatrzymaniu wilgoci w glebie oraz ograniczy rozrost chwastów. Gdy pogoda się ustabilizuje do warstwy ochronnej ściółki możesz dodać także kompost. Zapewni on stały dostęp do składników odżywczych i wzmocni korzenie.

Jak rozpoznać, że hortensje zmarły?

Gdy hortensja przemarznie, jednym z pierwszych widocznych objawów mogą być zmiany na liściach, zwłaszcza tych, które zdążyły się już rozwinąć po zimie. Zauważysz, że stają się one brązowe lub czarne na brzegach, wyglądają jak spalone. W niektórych przypadkach całe liście mogą zwiędnąć i stać się miękkie, wodniste, a następnie przybrać ciemną barwę i zaschnąć. Mogą również pojawić się ciemne, nieregularne plamy na powierzchni liści.